Realizaron trabajos de mantenimiento sobre el Centro Recreativo Infantil

La Subsecretaría de Obras Públicas del Municipio San Antonio inicio en la jornada de este viernes trabajos de mantenimiento en el predio deportivo de la ciudad sanantoniense, realizando tareas sobre el césped sintético para continuar con su uso en óptimas condiciones.

Es importante recordar a quienes practiquen actividades en el Centro Recreativo Infantil, que lo deben hacer acorde a las normas establecidas como, por ejemplo, no usar botines con tapones, no ingerir alimentos sobre el césped, no circular con bicicletas/motos u otros vehículos, etc.

Asimismo, se ruega la prudencia a la hora de practicar deportes con elementos que generen fricción con la superficie sintética, para evitar así los daños en el césped, como palos de hockey, golf, etc.

