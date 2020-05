Rebelión de las industrias pesqueras: rechazan el costo que le imponen por el tratamiento de líquidos

Decididos a rechazar la resolución de la municipalidad, las plantas pesqueras de San Antonio Oeste no van a pagar el costo que les imponen desde la planta de residuos privada que se encuentra en la zona de la ruta provincial 2.

Recordemos que la ordenanza 5859, votada por el Concejo Deliberante anterior el 29 de noviembre y que luego fue reglamentada por el gobierno actual bajo el decreto 1769.

“Si se llega a trabajar con esa planta, debemos cerrar” dijo Ismael Gutiérrez a Signos FM “nos tenemos que hacer cargo del flete y hoy por hoy la cooperativa no tiene la plata para pagar esos valores que piden” según señaló el titular de la cooperativa de Unión Marítima serían unos 40 mil pesos diarios “no podemos pagar un viaje, no vamos a pagar tres” aseveró.

“Nosotros hemos luchado mucho para que Unión Marítima esté de pie, no estamos en el mejor momento y la verdad que no está en nosotros cerrar, nos parece una barbaridad, no tenemos para solventar los gastos, estamos a penas pagando a los socios, estamos trabajando a fasón, son números justos y gracias a Dios los compañeros se llevan su sustento” mencionó que EDERSA le cobra 300 mil y más otros servicios que deben costear, no pueden seguir sumando gastos exorbitantes.

Daniel “bocha” Albisetti, uno de los encargados de la empresa Río Salado, con mucho enojo indicó “nosotros antes de pagarle a esta empresa, le pagamos a nuestros trabajadores, nosotros estamos haciendo en nuestra planta un trabajo para el tratamiento de líquidos, y si nos presionan de llevar cuatro o cinco viajes por día, cierro la planta y listo me voy” añadió “nunca me vinieron a ver, me mandaron una resolución nada más, a nosotros no nos van a correr con esta” mencionó incluso que “si nos unimos cerramos todo, la verdad yo hablé con Adrián Casadei, es un gran tipo, se que va a entender, ese lugar no puede ser nunca el sitio de disposición final”.

“No sabemos ni quienes son y queremos que el gobierno provincial mande gente a revisar, que vea como es, nosotros la inversión que estamos haciendo, con todo el esfuerzo que implica, ahora nos vienen a correr con esto, nosotros no vamos a pagar esto que nos quieren imponer y si nos vienen a multar cerramos y listo, que se hagan cargo ellos de la gente, los obreros cobran al día a pesar del poco trabajo que tenemos, esto que se traen es una locura” manifestó Albisetti.

Por su parte Juan Manuel Poliglieddu comentó “no sabemos ni quienes son, nos obligan a llevar los líquidos, nosotros no podemos sumar un costo más, es una locura lo que quieren cobrar, es una falta de respeto, es un camión de agua” agregó además “debemos que es lo que realmente hacen con el agua, si sirve lo que quieren cobrar, pero hoy estamos con crisis en las empresas por la situación en que vivimos, ahora debemos sentarnos con el intendente y presentar una nota para ver cómo podemos solucionar este problema, estos costos inviables”.

La nota que prepararon las empresas pesqueras, un extrato de la misma expresa “Quienes debajo firmamos deseamos poner a Ustedes en conocimiento de una problemática suscitada en la localidad de San Antonio Oeste a instancia de la instalación de una Planta de tratamientos de agua y residuos pesqueros privada y que hace peligrar la sustentabilidad de la industria pesquera de la ciudad”.-

“Meses atrás en predios donde el Municipio realizaba el vuelco de residuos de la industria pesquera se instaló una empresa privada con el fin de realizar un dudoso tratamiento del agua y sólidos provenientes de la industria”.-

“El costo que pretende la empresa privada y monopólica es en exceso alto e injustificado.- El presunto tratamiento que se pretende realizar a las aguas de la industria pesquera de San Antonio Oeste resulta económicamente expropiatorio y afecta a las golpeadas economías de las empresas del sector”.-

En virtud de no existir ningún organismo que fije la tarifa para el tratamiento ; la misma ha quedado en manos de la firma, quien asumiendo su posición dominante ha impuesto un valor y una metodología imposible de cumplimentar.-

Las finanzas de nuestras empresas se encuentran débiles y la imposición de un nuevo costo tan alto torna a la actividad en inviable.-

“Debemos aclarar que creemos en la necesidad de establecer nuevos tratamientos que mitiguen el impacto ambiental de las fábricas sobre el medio ambiente y no interfieran en la pujante actividad turística. Pero una solución rauda, impuesta sin consensos y que beneficie tan abiertamente a un emprendimiento privado llama poderosamente la atención y fomentan la necesidad de ser escuchados”.-

“En la misma dirección creemos que debiera Aguas Rionegrinas (ARSA) ser la encargada de receptar las aguas provenientes de nuestras industrias tal cual lo hacen idénticas empresas de aguas y saneamiento de otras ciudades del país (léase Necochea (Bs.As.), Mar del Plata (Bs .As.)”.-