Recital solidario para un joven sanantoniense que sufre diabetes y deberá operarse

Este sábado se realizará un recital solidario a beneficio de Juan Andreatta, joven músico local. La cita es este sábado en Los Tamariscos desde las 18 horas.

“Cuando descubrieron que tenía diabetes era porque empecé a tener problemas con la vista y también dijeron que me afectaría los riñones, hasta el mes de octubre veía bien, pero empecé a tener problemas en uno de los ojos, en el derecho, allí fui al oculista y me dijo que tenía diabetes” comentó.

“Tengo una rinopatía proliferante, entonces cuando mis amigos se enteraron, empezaron a solidarizarse se enteraron que tuve que vender la moto para empezar el tratamiento y el resto del dinero pedimos prestado, por eso nos lleva mucha plata tratarlo” señaló a Radio con Vos por Marítima FM 102.5.

“Cuando estuve en Buenos Aires me dijeron que debía empezar a controlar los niveles de azúcar principalmente y nos enviaron a Roca dónde nos señalaron que estaba muy avanzado la diabetes en los ojos y por eso empecé a movernos y cada operación sale 200 mil pesos más las inyecciones que debo colocarme antes y después de la cirugía que cada una sale 150 mil pesos, a la espera que pueda cubrir el hospital una gran parte” manifestó Juan.

“La operación es el 3 de marzo, en el ojo izquierdo, el que tengo mejor, luego en un mes mas debo operar el otro, la verdad que yo no sentía nada, no me di cuenta de que tenía la enfermedad, cuando me di cuenta de mi situación era tarde, por eso hay que hacerse el control cada seis meses, porque ahora me entero que soy muy joven y tengo diabetes, es algo que nunca esperaba” explicó.

“Siempre hay que controlarse, tengo 27 años y pido a las personas que se cuiden, que no se deje estar, porque va haciendo estragos sin que uno no sepa, va atacando los órganos y cuando tenes los síntomas es tarde” señaló Andreatta.

