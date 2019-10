Reclamó ante el juzgado de paz poder ver a su hija

El señor Luis Ríos comenzó una protesta frente a la sede del juzgado de paz para hacer un reclamo para ver a su pequeña hija de cinco años.

“hace un año que quiero ver a mi hija porque tengo una denuncia 3040 y mi ex mujer me hizo sacar de la casa denunciándome por violencia familiar que no tengo nada que ver pero me hicieron eso y me prohiberon el acercamiento”

Dijo que el solo quiere verla y que no importa si es en un ámbito que la justicia determine.

“Me sacaron de mi casa porque mi ex esposa se juntó con otra persona y ahora me piden trámites pero necesito hacer papeles que quedaron dentro de mi casa por eso quiero que pueda hacer trámites”.

“La causa de la 3040 prescribió y esperaba una medición, pero esta mujer me hizo nuevamente una denuncia y nada que ver si ni me acercaba”

“Llevo mucho tiempo de no ver a mi hija de cinco años, son mis ojos y no puedo verla”

“Yo pido la visita nomás,fui al SENAF para que me ayude con esto y ahora voy a venir toda la mañana de venir acá porque no tengo una solución”

Señalaron que también debe acercarse a la defensoría oficial, pero que debe esperar los plazos legales para lograr una respuesta.

Audio de la entrevista