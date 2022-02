Reclamo de Ana Sachiavone a los dirigentes del PJ (carta de lectores)

Aludiendo a la nota del Diario Río Negro, de fecha 9 de febrero de este año, realizada por Pecollo y Alonso, titulada: “El PJ de Río Negro y su camino de espinas antes de rearmarse”, tengo algunas apreciaciones personales que me gustaría compartir.

El artículo expresa: “El justicialismo rionegrino prevé conformar próximamente una Mesa de Acción Política”; pregunto, la mesa y los comensales serán LOS de siempre?

En un encuentro de dirigentes peronistas realizaron un fuerte llamado a “recuperar el protagonismo” convocados por el Sorismo; pregunto: son los mismos dirigentes que fueron autoproclamados entre cuatro paredes y a obscuras?

Sigue, hubo cuestionamientos al senador Doñate, bien merecidos, por cierto, pero disculpen, también deben haber para otros.

La “reconstrucción” fue el reclamo general. Primero y principal, debería ser la autocrítica y las disculpas a la militancia. No pretendo autoflagelación como lo expresó Berros; perdón, no estaría mal la autoflagelación a la que tanto teme Berros, ya que perder la posibilidad de que entren o entre UN DIPUTADO de FDT no es cualquier cosa para algunos, para nosotros, para la plebe que pretende representación en el Congreso.

No se puede reconstruir sin un reconocimiento serio y abierto al partido, no entre Uds. que no les creo que lo hayan hecho, lo que hicieron es tirarle la pelota a Doñate que seguramente tampoco lo hizo, como no hizo campaña, total su quintita está a salvo por unos años más.

Según Berros, el encuentro, sirvió para “escuchar a las bases” y a la dirigencia de las unidades básicas. A las bases nunca se las escuchó, ni se las escuchará. Escuchar a las dirigencias de las Unidades Básicas, dirigencias, muchas, proclamadas sin consenso o autoproclamadas. Después se convirtieron en dedoindicadores de rango inferior que designan quien va y quien no en las concejalías. En la mayoría de los casos determinan quienes NO van porque personal, social y políticamente son ampliamente superiores a ellos y otros van a ser elegidos ya que les van a responder incondicionalmente, obvio todo digitado desde la dirigencia provincial.

Otro importantísimo tema son los dirigentes que sin ningún reparo expulsan a grandes compañeros porque les hicieron, les hacen y les harán sombra donde estén, en vez de contenerlos, sostenerlos y apoyarlos.

Estos “políticos” se convirtieron en empresarios políticos; qué digo empresarios!!! Se parecen más a mercenarios políticos.

Con estas actitudes hacen que los jóvenes descrean de la política.

Aprendan algo de Néstor Kirchner por favor!!!!.

Y continuando, Berros, quien es un total desconocido de las bases pero conocido de la dirigencia perdedora, “expresa también que el peronismo necesita recuperar el protagonismo y ALINEAR a los compañeros. A Ud. Berros lo quiero ilustrar de lo que significa alinear, alinear es ENFILAR, ORDENAR, etc.; todos términos que demuestran claramente que unos MANDAN y otros OBEDECEN. ¡Qué feo suena, qué miedo da! Si aún no se enteró, la dictadura finalizó hace 40 años, y los que obedecemos somos los militantes de base, los que trabajamos en la calle por las necesidades de la gente, los que ya no queremos sostener a un grupo de amiguitos que se reparten los cargos, pero la ideología la perdieron allá lejos y hace tiempo.

A Uds. no les interesa ser gobierno, sino consensuar con el gobierno provincial para no perder privilegios.

Si verdaderamente se consideran dirigentes deben escuchar, observar, conocer cada lugar buscando dentro de la militancia compañeros que trabajen para el bienestar de la comunidad toda y de allí deberían salir los representantes del partido, los dirigentes, los candidatos. Buee… pero si hacen eso muchos quedan en la calle cuál indigentes!

También Berros expresa haberse planteado ser claramente opositor al gobierno provincial, no andar con dobleces; ¡qué feo suena! “no andar con dobleces”!!!. Sabe Ud. que una persona anda con dobleces cuando se maneja con astucia o malicia en la manera de obrar?, entonces me pregunto antes cómo andaban? o sólo su discurso es una mera declamación sin sentido?

Es tan irrisorio pretender que nos rearmemos cuando la propia presidenta del partido tiene el teléfono apagado desde que perdimos las elecciones y no se la encuentra en su ciudad.

Queremos dirigentes serios, con trayectoria de militancia social, personas que se preocupen y ocupen de los problemas sociales. Queremos dirigentes sensibles a los problemas reales y que respeten al mejor partido de toda la historia de nuestro País, el Partido Justicialista, del que han surgido los y las más grandes representantes políticos de la historia argentina. Partido basado en el Cristianismo, un Cristianismo no discursivo, sino que se hace cargo de las necesidades del prójimo y no para que termine siendo, como es hoy en Río Negro, una empresa privada de algunos vivillos.

Martín Soria expresó que “imponen candidatos que no pueden ganar un barrio de su pueblo”, si algo hay de cierto es justamente esto, en San Antonio hay dirigentes que ni siquiera pueden ganar en SU BARRIO, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque participé de una reunión para realizar un informe, que solicitó la UOCRA a nivel nacional a todas las delegaciones provinciales y municipales, para analizar lo que había sucedido en las elecciones, para eso se convocó a varios trabajadores. Una de las mayores observaciones que hicieron varios obreros fue hacia la candidata suplente a legisladora por el FDT, la ex diputada Ayelén Espósito. Expresaron que cuando eran niños eran amigos del barrio y jugaban juntos, y cuando pasó a ser Concejal ya había dejado de saludarlos. Como también en el acto eleccionario nunca los saludó, mientras que el candidato opositor por la intendencia, Casadei, saludó (como lo hace siempre) a cada uno de las personas que estaban en todas las mesas, sin desconocer qué fiscales pertenecían al FDT. Expongo esta situación ya que me dio pie lo expresado por Soria y, porque aún tengo gran disgusto, ya que le pedí que nos juntáramos a hablar, respondiéndome que después me llamaba, todavía la espero.

Las autoridades del partido deben tener claro, tomar conciencia y entender, como dijo el Juez Ramos Padilla a Lorenzetti, que no se los está presionando se les está pidiendo la renuncia porque estar tremendamente justificada.

Las Grutas, Río Negro. 12/02/2022.

Ana Soledad SCHIAVONE. DNI. 20.336.077

