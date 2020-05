Continúan los llamados por estafas telefónicas en Las Grutas y San Antonio

Aún siguen los llamados, el número es el mismo y reiterativo 3513012546, lo hacen vía WhatsApp y menciona siempre el mismo nombre “Pablo Villalba”.

“Este hombre me pasó un código para que vaya en el momento al cajero, para poder cobrar el ingreso familiar de emergencia. Siendo que yo, anteriormente en la página oficial de ANSES declare tener cuenta bancaria y que decidía cobrar el IFE bajo ese método” señaló la vecina que se comunicó con este medio.

“Me dijo que al no estar activa, no tener un sueldo todos los meses, no me servía, que tenía que acercarme con la tarjeta de un familiar que tenga alguna pensión o jubilación, avisarle por WhatsApp así el me llamaba y me decía que pasos seguir para poder cobrar el mismo” sostuvo la mujer.

De la misma manera un vecino de Las Grutas lo grabó, a continuación el video que proporcionó a InformativoHoy