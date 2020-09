Reconocimiento y gratitud al personal sanitario del Hospital de Las Grutas y Policlínico Privado S.A.O.

CARTA DE LECTORES. El sábado 15 de agosto comencé con mucho dolor abdominal, diarrea y vómitos, lo que me llevo a concurrir a la guardia del hospital de Las Grutas. La atención fue rápida y luego de los controles correspondientes como debe ser para protección del personal de salud y pacientes, la doctora de guardia me examinó e indico colocar suero y realizar análisis, (acá me detengo para agradecer a los enfermeros la delicadeza y paciencia para encontrar mis malas venas que se rompen).

Al ratito la bioquímica hizo la extracción de sangre, rápido fue el resultado que se obtuvo, donde había algo que no estaba bien, por lo cual la doctora decidió el trasladado al hospital de San Antonio Oeste para realizar estudios más específicos, el mismo estaba complicado por tema de las camas de internación, así que me derivaron al Policlínico Privado en ambulancia cuidada y controlada por unos de los enfermeros.

Cuando llegue al policlínico las enfermeras me recibieron y trasladaron a la habitación designada y a los pocos minutos vino un doctor el cual me volvió a examinar y realizo una ecografía, la misma manifestaba que podía ser apendicitis, me medicaron dejándome en observación para ver la evolución del caso.

Al otro día domingo, por a la mañana volvió el doctor y realizo otra ecografía y nuevos análisis de sangre lo que confirmo que era apéndice.

Fue todo muy rápido, cuando quise acordar estaba en el quirófano, rodeada de un equipo de profesionales que me transmitieron seguridad y confianza por el clima creado de tranquilidad y buena onda. La intervención salió bien. El doctor (cirujano) siempre atento a mi recuperación en el transcurso de mi post operatorio, al cual agradezco su atención, responsabilidad y compromiso.

También quiero agradecer al servicio de enfermeras del Policlínico por la grata atención y colaboración, ya que me encontraba sola durante la internación por decisión propia, no quise poner en peligro de contagio por covid-19 ni a mi esposo, (que es paciente de riego), ni a mis hijos, ni al personal sanitario.

Además de este agradecimiento quiero hacer un llamado a la solidaridad a los ciudadanos de todo el ejido; cuídense cada uno de ustedes, cuiden su entorno, cuiden a sus seres queridos, a los ansíanos, a los que sufren enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiacas, piensen y comprendan que las personas que están en salud también tienen familia como ustedes , que cada día que pasa muchos de ellos sienten miedo de contagiarse y contagiar, que están agotados y que sus vidas por esta pandemia dejo de ser normal y peligrosa desde marzo.

Por último, quiero hacer un pedido personal a quien corresponda: necesitamos que se termine y comience a funcionar con todos sus servicios y equipos sanitarios el nuevo hospital de Las Grutas que quedo pequeño para los residentes, personal de salud, administrativo, de limpieza y que se complicó aún más por el tema del espacio por los protocolos del covid-19 que exige distanciamiento.

Eternamente agradecida al personal de salud, limpieza y administrativos que sin duda son nuestros nuevos héroes y espero que sean reconocidos por sus acciones.

María Alejandra Illodo-DNI 16902383

