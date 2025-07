Recordamos a “locomotora” Oliveras “algún día las mujeres vamos a prevalecer en todos los ámbitos”

La séxtuple campeona del mundo que representó a la Argentina en escenarios boxísticos del mundo murió hoy a los 47 años. En el 2022 dialogó con Informativohoy, el cual dejó un mensaje claro y contundente para las generaciones que se inician en el deporte y en la vida.

Oliveras estuvo en Las Grutas en el predio que administra Si.T.Sa, para una charla motivacional con las mujeres en el encuentro provincial de mujeres Sanitaristas, ella en ese momento realizaba un reality «Locomotora en tu casa» para ayudar a quienes solicitaban su colaboración.

En aquella nota que le realizaba la colega Valma Astudiilo, decía lo siguiente: “Estoy contenta de estar viva, sana, de ser una persona de que el boxeo le ha dado todo a pesar que lamentablemente el boxeo sigue siendo machista y hoy a las representantes en el ring no nos pagan como a los hombres que son millonarios y las mujeres siguen siendo dejada de lado” comentó la entrenadora.

“El boxeo es trabajo, es pelear, usar los puños, la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, lo demostró, podemos hacer todo igual que los hombres, pero nos retiramos pobres, por ejemplo, me han pagado 12 mil pesos un titulo del mundo, dejamos años de nuestra vida, lágrimas de sangre recibiendo piñas y no tenemos el mismo reconocimiento” aseveró Oliveras.

“Hacemos el mismo esfuerzo en entrenar con los hombres, tenemos que prepararnos como atleta y a pesar de todo eso seguimos en segundo plano, pero yo he denunciado a promotores con nombres y apellidos, que son una mafia, pero esto pasa en todos los ámbitos del deporte y veo que se está terminando el boxeo femenino a pesar que hay muchas chicas que hoy buscan boxear, es un trabajo, es una forma de vida, salimos por televisión, pero somos discriminadas, desde siempre nos han tratado de menos, pero somos invencibles, somos las madres de los hombres y algún día vamos a estar a la altura de lo que nos merecemos” puntualizo la boxeadora.

“Yo sufrí mucho, el padre de mi primer hijo me pegaba, un día me di cuenta que debía cambiar la vida y llegué así a ser campeona del mundo, Dios me dio esta fortaleza, soy la única Argentina que gané un título mundial fuera del país, entonces hoy pienso en aquel momento vivía en la pobreza, por eso luché para que mis hijos tengan un mejor vivir y un futuro mejor, gano dinero por mí misma, como lo vengo haciendo hace años y pude salir adelante” explicó “locomotora”

Oliveras dejó un excelente mensaje “los que hacen boxeo y los que no hacen, a los jóvenes les digo que sean felices, que vivan una vida sana, si haces algo malo no vas a ser feliz y ser feliz es lograr cuando buscas tus sueños, la vida es una sola y naciste para dejar algo y hacer lo mejor para vos y lo demás, dale pelea por tus sueños”.