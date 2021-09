Residuos contaminantes en SAO: “el trabajo que se tendrá que llevar adelante no es sencillo” dijo Echeverría

Oscar Echeverría, titular de la Agencia de Protección Ambiental, habló sobre una de las preocupaciones que mantiene latente a San Antonio Oeste y de su tratamiento.

De hace varios años, uno de los temas que más preocupa a los vecinos de San Antonio Oeste es la presencia de metales pesados que son de sumo riesgo para la salud. En este sentido, se está avanzando en un convenio para sanear las zonas afectadas. Claro, no es un trabajo sencillo y de esto habló con Radio Noticias Oscar Echeverría, titular de la Agencia de Protección Ambiental.

En primera instancia, remarcó que la problemática se buscó solucionar en su momento, pero que no se terminó y ahora necesitan ponerle fin a la cuestión para que el inconveniente no se desparrame: “El plomo en San Antonio tiene muchísimo tiempo, casi 17 años. Se avanzó en un momento con un proyecto de financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y no se concluyó para remediar los lugares que estaban contaminados con plomo y otros metales pesados”.

“Nos pusimos a trabajar con el intendente y la Secretaría de Minería de la provincia para construir los marcos de las zonas afectadas”, dijo y agregó sobre los lugares a tratar:”Hay dos manzanas en el centro de la ciudad y las pilas, en el lugar donde estuvieron siempre, donde estaba La Estanciera. En esta primera etapa estamos firmando ese convenio que permite que la Nación aporte al municipio fondos a solventar esta remediación”.

Por otro lado, remarcó que el trabajo que se tendrá que llevar adelante no es sencillo y, sobre todo, no lo puede hacer cualquiera. No es una obra más, de las cotidianas, sino que requiere de mayor atención y personal capacitado, con indumentaria para tal trabajo. “Levantar estos residuos tiene un gran costo económico y también de complejidad porque se debe hacer con mucho cuidado para no desparramarlo”.

“Eso se lleva a Catriel, que es el único lugar en el que se pueden depositar. Además, lo tiene que hacer una empresa que este inscrita en el Registro Provincial de Tratadores de Residuos Peligrosos, por lo que no es una obra civil común y se requiere un montón de autorizaciones ambientales”, agregó.

