Residuos de los líquidos de la pesca: insisten con que empresarios deben invertir en una planta de tratamientos

Sigue la problemática con los líquidos que genera la pesca en el proceso de la merluza, al respecto Jorge Bridi mencionó “La planta de harina de Pescado tiene un problema grande con el costo de los servicios, en este sentido entregamos créditos a la empresa, después hubo un principio de recuperación, desde el año pasado están trabajando más o menos bien por la pesca de merluza, pero ahora apareció otro problema que están con stock por la baja venta del producto” agregó “esto pasa por falta de competitividad, es por ello que le solicitamos que tengan un plan de reestructuración de mercados para optimizar la rentabilidad, todo con el apoyo que podamos darle por la provincia, un ejemplo fue que negociamos con la empresa de gas y no se lo corten”.

Sobre el desecho de líquido expresó “siguen con el problema de disponer en algún lugar los líquidos de las pesqueras, pasa porque por ejemplo nunca hicieron la planta de tratamiento de efluentes, ahora no saben cómo depositar esos líquidos que son nocivos de la pesca y no se pueden disponer los mismos en condiciones normales, tirarlos en la zona de los piletones de ARSA es mucho más pesado que los líquidos cloacales y ponerlo allí es más difícil filtrarlo, por eso es una semana sola de dejarlos allí”.

“La solución de llevar y disponer de los residuos en otra provincia es una medida de sesenta días porque la opción no es parar la industria pesquera, a pesar de tener un principio de solución ahora, no hay que dormirse, mientras tanto debemos buscar una alternativa, si bien es una medida de emergencia, no tenemos mucha alterativa, por eso estamos ante una situación de emergencia y la medida de llevarlos a otra planta es siempre y cuando la harinera no funcione, en ese caso se aplica la normativa reciente pero son medidas que tomamos” sostuvo Bridi.

“Yo creo que el municipio acompaña, aunque debe tener en cuenta que debe disponer un terreno donde vuelquen esos líquidos, saben que es destruir ese predio que se cede, por eso entiendo la situación del intendente. Aquí hay que invertir en una planta de tratamiento de efluentes, que se sienten todos a ver, digo aquellos que tienen que tomar definitivamente la decisión y nosotros ver el acompañamiento que haremos, siempre que se tomen las medidas competentes” aseveró el funcionario provincial.

“Nunca estuvimos parados”

Por su parte Mario Domenez expresó “el tema no es el residuo de pescado, es el líquido, como la mandamos analizar, parece que eso molesta, pero la realidad es que estamos yendo y viniendo con esta situación, el problema es el agua residual, hoy nos encontramos con este parche que nos brinda ARSA, es por una semana, además el señor Bridi sacó una resolución donde sacar el líquido para otra provincia cuando los costos son enormes, piensan en otros en vez de lo que hacemos aquí”.

“Me dicen que hagamos una planta de tratamiento, cuando me quieren sacar de este parque industrial al otro, no tenemos forma, menos ahora que los insumos y los costos son enormes, mientras tanto nosotros seguimos cocinando los residuos, pero nadie tiene en cuenta el problema económico, con esta información que sacó Bridi nos afecta y mucho, pero la verdad es que nosotros seguimos trabajando sin inconvenientes, pero también parece que el problema político, entra aquí en esta cuestiones que vamos viendo con los días” afirmó.

“Nosotros realizamos un servicio importante que es cocinar el pescado, si no fuera así tendríamos un problema enorme de enterrar los residuos, pero parece que muchos no entienden eso, tampoco parece que no entienden los tiempos en que vivimos” finalizó.