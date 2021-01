Restricción nocturna: prestadores temen por el resto de la temporada

“Hasta el momento la baja de reservas está vislumbrando por los rumores previos, con esta confirmación seguramente tendremos menos” señaló Walter Sequeira, presidente de la Cámara de Comercio de Las Grutas “tememos por la temporada, lamentablemente esto se podría caer aún más, la gastronomía es la que más va a padecer la restricción”.

Hoy por la mañana se reunirán con el intendente Casadei y una de las propuesta es que hasta las 02 horas sería el límite “es un tiempo probable para dejar abierto por lo que sabemos” agregó que enojan mucho los comentarios acusando a la economía privada “veo que muchos opinan, algunos de la comodidad de cobrar mensualmente del estado, otros que observamos en las redes, jubiladas y jubilados que tienen excelentes percepciones salariales, entonces, si no saben lo que es pelear día a día que no opinen” indicó el dirigente.

“Dicen que no va afectar la temporada, pero como le decís a la persona que invirtió en locales gastronómicos que tienen que restringir sus horarios de trabajo, con personas contratadas, con alquiler ya efectivizado, con la apuesta que realizó, además seguramente esto disminuirá la afluencia del turismo” aseveró.

“Aquí nadie piensa que debemos pagar impuestos, sostener el sistema de la economía, porque con los impuestos se pagan los sueldos del estado, entonces muchos piensan que es muy fácil cerrar todo, lamentos decirles que no es tan fácil, sino que es hora de que se tomen medidas acordes a no frenar la economía, creo que los gobernantes en Río Negro también concuerdan con esto” señaló.

“El sector turístico no está en condiciones de sufrir una baja más en la recaudación, mucho menos en la gastronomía, el esfuerzo que han realizado varios prestadores, incluso pidiendo crédito para arrancar, esperemos que no tengamos esa restricción” respecto a que en la costa atlántica bonaerense los comerciantes no piensan respetar las medidas dijo “nosotros no somos una isla, pero queremos hablar primero y después nos reuniremos a decidir entre nosotros”.

Especificó que los comercios recreativos y los gastronómicos cumplen con los protocolos “el foco del Covid está en las reuniones sociales, la aglomeración de gente en espacios públicos las fiestas clandestinas y en el poco control sobre el distanciamiento social, o la falta del uso del barbijo, desde los locales se exige, pero la gente no cumple”.

