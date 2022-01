Retoman la municipalización de Las Grutas y lo expresan en un manifiesto

Las Grutas, 19 de enero de 2022. Los vecinos autoconvocados manifestamos la imperiosa necesidad de organizarnos para dar inicio a un nuevo proceso de construcción transversal, con el fin de expresar nuestra voluntad inquebrantable de gestionar ante quien corresponda, hasta lograr la efectiva MUNICIPALIZACIÓN DE LAS GRUTAS.

Demasiado tiempo, demasiadas palabras, demasiadas expectativas y sueños dormidos. Demasiadas personas han luchado por alcanzar este sueño, hoy ya no están entre nosotros. Nos toca la responsabilidad de recoger las banderas, de aventar las llamas del fuego aún encendido. Nos toca el compromiso de convocar a la ciudadanía sin distinciones de credos ni de banderías políticas, sólo con la convicción de este derecho y esta necesidad.

Cada año vemos cómo se maquilla la cara sucia de una ciudad hermosa, como se recaudan cifras millonarias por tasas, contribuciones e impuestos que van a parar a las arcas de los Estados provincial y municipal. Alimentamos un paquidermo mientras debilitamos al productor de alimentos. Se promociona el lugar en las ferias internacionales y recibimos a los visitantes con las calles intransitables y sin señalización, con los servicios esenciales de luz y agua cortándose cada 4 días. Los turistas no pueden creer el estado de abandono que sufre Las Grutas, como no pueden creer que no seamos municipio. Tenemos sobradas pruebas de la falta de interés de las autoridades por mejorar las condiciones de nuestro lugar, entre ellas: la falta de aprobación de las ordenanzas que nos permitan elegir al delegado y la que nos permita participar en la elaboración del presupuesto, ambas contempladas en la Carta Orgánica Municipal.

Creemos que la independización va a ser, incluso, beneficiosa para la ciudad cabecera de San Antonio Oeste, ya que potenciaría aún más sus recursos turísticos, además de los que ya se encuentran desarrollando la actividad económica.

Los ciudadanos nos sentimos engañados y humillados por una dirigencia que no pondera las necesidades con anticipación y que por el contrario sale a poner parches allí donde debió controlar el funcionamiento de los servicios. Aquí no se planifica, no se controla, no se invierte. El Estado Municipal se ha convertido en una calesita a la que se suben con un ticket barato quienes pretenden quedarse con el caballo más alto, nosotros miramos cómo sigue girando casi rutinariamente.

El sueño municipalizador sigue intacto. Queremos constituirnos aquí y ahora como COMISIÓN PERMANENTE POR LA MUNICIPALIZACIÓN, con la firme convicción de que nuestro anhelo es el de miles de grutenses que han elegido esta tierra como su LUGAR EN EL MUNDO, como lo hicimos todos. A ellos va dirigido nuestro mensaje de compromiso con esta causa, nuestra convocatoria a la unión, nuestra voz de esperanza; con la plena conciencia del esfuerzo conjunto que implica reiniciar esta lucha.

Cristina Acosta, Mariana Herrero, Noelia Vazquez, Alberto Almada, María José Igea, María Alejandra Illiodo, Mirian Raimondi, Irma Verbeke, Alicia Calendino, Marta Rodriguez y Marilina Cardelli.

Convocatoria

Con motivo del aniversario 62 de nuestra ciudad, la comisión permanente Para la municipalización de la Grutas invita a toda la comunidad a la primera asamblea pública a llevarse acabo el día 30 de enero a las 21 horas en la emblemática plaza Luis Piedrabuena, con el fin de dar inicio formal al nuevo movimiento municipalizador. Los esperamos

