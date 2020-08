Río Negro tiene 50 respiradores trabados en la Aduana

El sistema sanitario del Alto Valle está al límite de su capacidad por el avance del coronavirus. Por momentos, incluso colapsado y con la obligación de derivar pacientes hasta Viedma. Faltan camas en terapia intensiva, pero también médicos que puedan atender la demanda de pacientes. En ese contexto, Río Negro tiene hace más de un mes 50 respiradores trabados en la Aduana. “Estamos gestiones para poder sacarlos”, dijo el ministro de Salud, Fabián Zgaib.

En el arranque de la pandemia, el gobierno nacional centralizó las compras de respiradores mecánicos fabricados en el país y los distribuyó a las provincias estableciendo el criterio de adjudicación. Río Negro recibió 65 equipos que ya están en los hospitales. Sin embargo, para Salud era necesario contar con 100 equipos para hacer frente al Covid-19. Por eso se compraron 50 equipos fuera del país. Zgaib confirmó que ya fueron enviados, pero no están en poder de la Provincia. “Los tenemos desde hace un mes en la Aduana. Estamos haciendo las gestiones para sacarlos”, confirmó.

Poder contar con los respiradores, sin embargo, sólo aliviará en parte la saturación del sistema sanitario. El recurso humano, por cansancio y escasez, genera aún mayor preocupación en el Ministerio de Salud. En el Ejecutivo destacan que la capacidad de internación en terapia intensiva prácticamente se triplicó y cuando lleguen los nuevos equipos se garantizaría la atención a los pacientes graves.

Según indicó el ministro, “para las camas que teníamos antes en las cinco terapias de la provincia no se necesitaban más médicos. Sin embargo, ahora, con la cantidad de camas que agregamos y la demanda, sí necesitamos más terapistas. Triplicamos las camas y las estamos bancando con nuestro equipo”.

El funcionario aseguró que mantienen el pedido a Nación para sumar médicos y también una búsqueda propia para contratar personal. Aunque advirtió que no es una tarea sencilla. “Hoy no es posible traer diez o 20 especialistas, porque no se consiguen. Nación paga un contrato que está por encima de la media y ni así se consiguen. Seguimos buscando y esperamos tener novedades la semana próxima”.

