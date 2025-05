Río Negro y petroleras avanzan en un acuerdo clave para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur

Este viernes se firmará el convenio que fijará las condiciones para el desarrollo del ambicioso proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que permitirá la exportación de petróleo neuquino a través de un puerto en la costa rionegrina.

El entendimiento, que será tratado en la sesión del 22 de mayo en la Legislatura de Río Negro, contempla aspectos centrales de la construcción del oleoducto y el puerto, así como los pagos que deberán realizar las empresas privadas a la Provincia.

Según trascendidos, el acuerdo establece un desembolso inicial de unos 60 millones de dólares por parte de las petroleras involucradas, además de pagos anuales posteriores. Las condiciones fueron negociadas con intensidad durante los últimos meses, debido a la resistencia inicial del sector privado a asumir compromisos económicos adicionales.

El gobernador Alberto Weretilneck había manifestado en marzo que “no admitimos que Río Negro sea un pasamanos”, argumentando que “en este proyecto ganan todos: la Nación cobrará más retenciones e impuestos, las petroleras venderán a precios internacionales y no pagarán el 3% de Ingresos Brutos, y Neuquén percibirá más regalías. No es admisible que la única que no gane sea Río Negro, que aporta su territorio, sus rutas, sus ríos y su mar”.

El proyecto VMOS es impulsado por un consorcio de empresas integrado por YPF, Pluspetrol, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Shell y Chevron. El desarrollo prevé la construcción de un oleoducto de 440 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, en Sierra Grande, donde se instalará un puerto petrolero de gran escala con dos monoboyas de carga ubicadas a seis kilómetros de la costa y una planta de tanques para el acopio de crudo.