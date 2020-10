Río Salado: sigue la retención de servicios y se complicó la relación gremio-empresario

Una tensa jornada la de ayer, en la mayor planta pesquera de San Antonio Oeste. La relación entre el empresario Franco Masari y el gremio que conduce localmente Juan Ortíz, llego a un punto complejo en el momento que, según indicó el gremialista, hubo amenazas hacia su persona, delante de la delegada de trabajo Jessica Ressler.

“Todavía no vamos a denunciar nada, pero ya hablamos con el abogado, vamos a sentarnos este viernes, si nos dan la oportunidad, de nuevo a dialogar, lo que nosotros nunca nos negamos hacerlo” mencionó Ortíz a este medio.

“Nosotros iniciamos la protesta, porque los trabajadores no pueden hacer sus labores en las condiciones de indumentaria que no se cumple, dijeron que ayer iban a repartir, pero no pasó nada, acá el reclamo es justo, siempre dentro de las normas laborales, es lo que pedimos desde la patronal que se cumpla” indicó.

“Obviamente queremos que nuestra gente trabaje. La verdad que no nos gusta esta situación, más allá de lo que diga, las leyes amparan a los compañeros y es solo eso lo que pedimos” sostuvo.

“Esperamos que no se siga trabando el diálogo, incluso me dijo Masari que me iba a nombrar persona no grata, que no iba a poder ingresar más a la planta, pero lo que mi respecta, lo único que estamos solicitando es seguridad laboral, nada más” comentó Ortíz.

“Es un momento angustioso, los compañeros y las compañeras se sienten así, pero también hay que ser justo, es lo que pedimos dentro de la normativa. También se enojó cuando le solicitamos que pague los días, pero bueno es parte de las tratativas que se llevan adelante, reitero, espero nos sentemos como personas razonables a dialogar” reiteró el sindicalista.