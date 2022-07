Roberto Piazza «nos estamos recuperando tras la pandemia que nos afectó en todo»

Roberto Piazza, referente de la moda argentina, dialogó con InformativoHoy a través de la nueva columna de espectáculos en la sección «Va a dar que hablar». Piazza tuvo una charla interesante y muy abierta, audio que se puede escuchar a continuación de la nota de introducción.

“Hoy mi escuela que está en la Patagonia actualmente es en Neuquén, retomando las actividades pos-pandemia como sucede siempre que queda pendiente por esto que ha sido un problema para todos” indicó que quienes quieran anotarse pueden ingresar a la web

“Desde el año 1975 trabajo sin parar, pero lamentablemente la pandemia nos frenó mucho y estamos reiniciando, pero hace 47 años que estamos luchando día a día” comentó que hoy trabaja en moda, teatro, producción.

Respecto a la ley Piazza dijo “yo he trabajado mucho con lo que tiene con la lucha contra el abuso infantil y doméstico, si bien yo no soy político, no me saco foto con ninguno, ni subsidio de ellos, pero lamentablemente el gobierno actual no nos ayuda en nada, y toda las denuncias que somos receptivos de las personas la derivamos a Desarrollo Social, porque no se puede dar respuesta si no es del estado”

“Mi vida y mi obra la manejo yo pero lo hacemos para bien, no soy Superman pero tratamos de hacer todo absolutamente para brindar lo mejor de nosotros” agregó “yo llegué a dedo a Buenos Aires, sin nada, apenas una valija y pocos vestidos que hice, me puse a vender ropa, en el barrio dónde estaba, tenía 15 años y así la luché hasta el 81 que hice mi primer desfile y ahí empecé a vestir con muchas de las divas, ese fue mi arranque fundamentalmente”.

“Llegue a vestir a gente en el mundo, pero hoy con el problema del dólar estamos muy estancados, vivimos lo de siempre, preguntándonos a “dónde vamos a parar” y bueno, lamentablemente uno va viendo cómo se sobrevive” sostuvo el modisto.

Entrevista de la corresponsal Valma Astudillo a Roberto Piazza «el divo de la moda»

