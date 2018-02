Rochas: “Hay una retención indebida del dinero de los municipios”

Luego que se conociera el decreto que impone nuevas condiciones a los Municipios para recibir el dinero que el Plan Castello les reconoce, el Legislador Nicolás Rochas (FpV) expresó que “Weretilneck le pone trabas a las comunas para recibir los recursos de ese endeudamiento internacional, solamente para ocultar la retención indebida que está haciendo de esos fondos”.

En este sentido consideró que “el Gobernador no puede pagar lo que ordena la ley, precisamente porque terminó prestándole esa plata a Macri y de forma perdidosa para los rionegrinos”-y agregó- “por eso inventó este decreto, con trabas no contempladas en la ley, solo para justificar una utilización del dinero público que no fue autorizada por nadie, ni dispuesta por el agente fiduciario y totalmente deficitaria desde lo económico”.

Rochas, advirtió que “Weretilneck, tendrá que explicar por qué prestó la plata de los rionegrinos al Gobierno Nacional y cuál ha sido el beneficio de ese negocio para el Estado. Nos endeudaron al 7,75 % (Prensa FPV) y ese mismo dinero lo prestan al BCRA a poco más del 2 %. Claramente alguien está ganando mucho y no es el pueblo” concluyó.