Rodríguez finalmente deja el bloque de JSRN en el Concejo Deliberante

Luego de la tediosa sesión del día de ayer, donde extrañamente se trató un expediente sobre una excepción a un loteo privado, el edil de la UCR decidió finalmente abandonar el bloque oficialista.

El expediente de excepción del emprendimiento “Villa Verde”, no era más que una solicitud de ampliar algunos lotes para salvar una situación geográfica, en realidad debía tener un tratamiento expeditivo, ya que el mismo poseía dictámenes previos.

En esto, cabe destacar que el bloque de la oposición votó de manera favorable, solo pidieron, en pleno debate, obtener dos lotes fiscales para crear un refugio para mujeres víctima de violencia de género.

Guillemos Masch, que preside el FDT en el Concejo Deliberante, comentó a este medio que no hallaron contrariedad alguna a la excepción solicitada y por ello acompañaron el expediente.

En el mismo contexto, Daniel López, titular de la bancada de JSRN, mencionó a InformativoHoy exactamente lo mismo, que no poseía inconveniente alguno, es más, recordó algunas otras excepciones que ya se hicieron desde el parlamento municipal y que tenían que ver con construcciones y terrenos.

En este caso, InformativoHoy le preguntó a Matías Rodríguez si es cierto que antes de la sesión ya había decidido tener un bloque aparte “yo me fui el miércoles, después de los tratamientos de comisión, lo de ayer, no participar de las reuniones de cuanto intermedio, era una decisión previa” el edil de la UCR señaló que no estaba todo lo que pidió del Consejo de Planeamiento y que se tratase de una deuda de quien pedía la excepción “acá hay ordenanzas que debemos respetar, lamentablemente no lo están haciendo” señaló.

Confirmó que probablemente el bloque no sea solo él, sino que quizás lo acompañarían Turri (que se abstuvo) y eventualmente Tomassini que votó a favor, aunque la concejal grutense por ahora lo descartó “entramos en receso, voy a pensar esto que sucedió, no voy a decir nada más” también sostuvo que el expediente no era un problema.

Igualmente, tras el cruce de Rodríguez con Paugest hace dos semanas, la relación en el bloque no fue la misma según comentarios de otros ediles y también del actual presidente de la Unión Cívica Radical de San Antonio.

Justamente Rodríguez ayer votó una moción del oficialismo sobre tablas en contra, acompañando la negativa del Frente de Todos por una unidad fiscal en la peatonal. Luego llegó el debate que terminó de finiquitar, aparentemente, el fin de la relación del radical con el bloque de JSRN.

