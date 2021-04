SAE “apuntamos al desarrollo, por eso elaboramos un polo logístico en la zona portuaria” dijo Echeverría

El gerente de la agencia ambiental municipal, Oscar Echeverría, señaló al ser consultado por Marítima FM, respecto de los trámites y gestiones del gobierno precedente, referidos al proyecto de un taller naval en San Antonio Este, que al hacerse cargo del área no encontró un solo papel, ni de este, ni de cualquier otro tema ambiental.

“El primer estudio de impacto ambiental lo presenta la empresa Palumbo con el señor Goñi, ese estudio fue rechazado por medio ambiente de la provincia, porque mencionaba que estaba ubicado en una zona primitiva. Lo que hemos realizado nosotros, desde mi función, es avanzar en un plano, dónde no está especificado en el plan de manejo, que esa sea una zona primitiva, no está especificada así esa área en la ordenanza” señaló que con posterioridad los empresarios presentaron un nuevo estudio.

“Este estudio fue presentado en agosto del 2020, se les entregó a todos los concejales y así figura en el expediente del Concejo. Cuando asumí me pongo a revisarlo y en el convenio que firmamos incluso, le solicitamos que presente para fiscalización y control, estudios de manera permanentes, no es que no hubo o no existiese a futuro estudio de impacto ambiental” dijo además “es sabido que nunca las acciones son inocuas y no lo considero irrelevante como lo dicen ellos, todo lo contrario, sabemos como debe hacerse y por eso usamos el frente costero de reserva portuaria establecido en las normas”.

“Todo lo que se hace o se elabora, es que sea compatibles con las actividades para dañar el entorno, acá todo se hace en base a control de lo que se exige, justamente es lo que expresa el convenio, pero admito que no he conversado aún con las instituciones ambientalistas y seguramente es importante la opinión de la autoridad de aplicación, lógicamente que vamos a reunirnos cuando podamos” aseveró.

“Esperamos no perder la oportunidad de hacer un desarrollo portuario de servicios y que atraiga la flota pesquera y así generar mayor cantidad de trabajo, porque en esta transformación que se piensa, está justamente el taller naval, es lo que debemos desarrollar efectivamente en esa zona, para que tengamos una posibilidad de incrementar las eventualidades laborales y económicas, por eso es que las actividades son compatibles, no es un capricho” explicó.

“Hay una visión de compatibilidad del uso del lugar y el ambiente, paro también está claro que no debemos detener el desarrollo y es lo que bregamos especialmente que así sea” agregó “todo lo que hacemos también, es armar absolutamente todo, porque no hemos encontrado nada de archivos o papeles de la gestión anterior, ni del inicio de esta, lo estamos armando” manifestó el funcionario.

“No es necesario el aval para las inversiones, porque la mayoría que se hace en el municipio no lo solicitan, no hay una ordenanza específica para tal fin, pero tampoco en otros municipios se exige, tampoco se hizo anteriormente, lo que si señalo, es que en el ordenamiento del territorio se habla de la planificación y la ordenanza establece que es un sitio de desarrollo portuario dónde se instalaría el taller naval” señaló también que la empresa puede ser cualquiera, no necesariamente Max Technology “la necesidad es contar con un astillero en el puerto, no es solo ésta sociedad específicamente, acá lo importante es el progreso y eso está en la planificación del polo logístico” especificó Echeverría.

