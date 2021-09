SAE: mueren delfines que quedaron varados en la playa tras persecución de una familia de orcas

Esta mañana dieron cuenta de los delfines comunes (Delphinus Delfis) que quedaron varados y muertos en el Puerto del Este. Ayer, Agustín Sánchez, el prestador de servicios náuticos filmó una familia de orcas y la manada de cetáceos escapando. Especialistas trabajan en el lugar.

Los biólogos están tratando de establecer datos una vez que recuperen los cuerpos de los delfines, comentó Magdalena Arias a InformativoHoy “era una familia entera de orcas, llamó la atención que esta mañana estaban los delfines muy cerca de la costa en la zona de Coloradas y en Puerto del Este había mucha actividad y estaban como inquietas” señaló.

“Había una gran manada de delfines comunes que ingresaron a la Bahía, ese ingreso se dio por la persecución de una familia de orcas de siete ejemplares, que llegaron hasta la altura del muelle y luego salieron hacia el golfo, es la información que tenemos” comentó la bióloga.

Las orcas fueron identificadas como las que se encuentran habitualmente en Punta Bermeja y recorren desde la zona norte de Península de Valdéz hasta la costa rionegrina.

“Estamos tratando de recuperar a los delfines para estudiarlos, no tienen lesiones de ser atacados, pero eran delfines comunes que no conocen nuestra zona costera, por la baja de la marea quizás quedaron atrapados, pero hasta tanto no hagamos el estudio, no tendremos un panorama más claro” aseveró Arias.

“El evento fue algo que no sucede comúnmente por aquí y estamos en contacto con los guardas ambientales y actualmente hay cinco delfines muertos, posiblemente encontremos más” manifestó.

Agustín Sánchez, dijo a este medio que ayer en una salida de avistaje de fauna marina, detectó a la familia de orcas cerca del muelle portuario y la manda de delfines que aparentemente huían. Los filmó y compartió con este medio esas imágenes extraordinarias.

Las fotos pertenecen a Andrea Velázquez.

