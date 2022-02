San Antonio: inició una campaña solidaria para darle un baño digno a una mujer con discapacidad

Laura se compadeció de la situación de Soledad y su hermano Hugo. Viven en la indigencia en la zona de la toma de San Antonio Oeste. No tienen un lugar digno para estar y viven en un colectivo abandonado.

“Quiero agradecerles por contactarse por la acción solidaria que comencé” señaló Laura Echepeareborda “provengo de Ramos Mexía, llegué a San Antonio por trabajo, porque las oportunidades en la línea sur son pocas, por eso me trasladé aquí”.

“Esto comenzó cuando observé a una persona arrastrar una chica en silla de ruedas y me impactó la imagen, por lo que traté de ubicarlos y di con ellos, residen en un viejo colectivo” mencionó que el hombre se llama Hugo y quien llevaba era a su hermana Soledad que se encuentra en estado vegetativo por una mala praxis.

“Ellos provienen de Viedma y hace unos cuatro años que están aquí, también buscando mejores posibilidades, pero lo que más me llamó la atención es en la precariedad en la que están, le falta de todo, apenas andan en una silla postural donde Hugo traslada a Sole y le prestan un lugar para que se bañe y el la traslada ahí, no tienen una vida adecuada” comentó la joven.

“Están en la toma de terrenos, apenas entras al barrio ellos están allí ubicados, la idea es conseguir materiales para que puedan tener un baño digno, también estoy juntando alimento, ropa que puedan usar, porque la mujer tiene un botón gástrico, Hugo licua todo para poder alimentar a su hermana” señaló Laura.

“Estoy sola con esta misión que Dios me ha mandado y de a poco tengo un montón de colaboradores que ayudan y la verdad que creo que pronto tendremos la posibilidad de que Sole y Hugo puedan tener un mejor lugar, aunque lo ideal puedan tener un techo digno” sostuvo.

“Yo misma pase muchas cosas feas, por eso tengo estas ganas de ayudar a la gente y quienes se quieran comunicar conmigo para colaborar y quien me quiera llamar puede hacerlo y nos ponemos en contacto para coordinar por las colaboraciones” dijo que su número es 2984147146.

“Hugo me dijo que siempre se acercó gente para ayudar y la mayoría no apareció, pero incluso hoy tengo gente que va a levantar las paredes, albañiles, plomeros, pero la necesidad son los materiales, es importante que consigamos todo lo posible, porque en el estado que está Sole, no puede vivir de esa manera, espero la solidaridad de la gente porque yo no pido nada a cambio” finalizó. (colaboró Valma Astudillo)

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA