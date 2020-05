San Antonio Oeste: con el “cuento del tío” estafaron a un hombre por el IFE de ANSES

El pasado miércoles 29 de abril, un trabajador de una empresa de San Antonio Oeste, sufrió la estafa telefónica, en esta oportunidad fue engañado con el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia que otorga el ANSES.

Según relató a InformativoHoy “un hombre me llamó pasada las 18 horas, me dio su nombre y número de matrícula como empleado de ANSES, fui guiado al cajero automático del Banco Patagonia, porque tenía todos los datos que había tramitado el IFE, para mi hermano y dos personas más”.

Relató como era el proceso una vez frente al cajero “me da un número de acreditación para que se deposite los 10 mil pesos, en todo momento el sujeto me hablaba por el celular, sin saber como era la situación en sí, confiando, genero la clave de Homebankig, me comenta que vaya a transferencias y me dicta un CBU, supuestamente de ANSES” continuó diciendo “cuando coloco los números me aparece a nombre de otra persona, ahí comienzo a darme cuenta que algo andaba mal, que era raro la cosa porque me dice que coloque la cifra de 99 con otros ceros, siendo que en mi caja solo había 3900 pesos”.

Mencionó en su narración que la transferencia no se iba a realizar, porque era muy poco lo que había en su cuenta, por lo que dio por finalizado el proceso y regresó a su casa “cuando intento entrar por la computadora al homebanking y no pude ingresar a mi cuenta, inmediatamente veo un correo electrónico del Banco Patagonia que me dice que había solicitado un préstamo de 99 mil pesos, en 60 cuotas para la compra de un vehículo”.

El damnificado indicó que no entiende cómo se puede hacer tan fácilmente esas transacciones bancarias, por lo que procedió no solo hacer la denuncia penal correspondiente, sino que no reconoce la deuda ante la entidad crediticia, ya que debe devolver ahora 260 mil pesos.

Según expresó espera que la fiscalía actúe de inmediato. Nombró un abogado para que lleve adelante el proceso.

Hace una semana atrás ANSES se presentó a la justicia federal por varias denuncias de este tipo, ya que falsos gestores se aprovechan de la buena fe de los vecinos, perjudicando a familias enteras.

Lamentablemente también sucede en nuestras localidades este tipo de estafas donde el daño perjudica considerablemente a las personas.