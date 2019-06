San Antonio Oeste se adhirió a la quinta marcha “Ni Una Menos”

Este lunes 3 de junio, en la plaza centenario de San Antonio Oeste se manifestaron en adhesión a la quinta marcha “Ni Una Menos” que se realizó en todo el país.

Los ejes de las lecturas como de las diferentes expresiones fueron sobre las situaciones de violencia, los espacios de la mujer, las estadísticas de feminicidios, la legalización del aborto entre algunos de los temas. Las actividades estuvieron articuladas con intervenciones artísticas, proyecciones, documentos y movilización.

La organización y convocatorio fue hecha por Ate, UnTER, CTEP, Feminismo Barrial, FEM, Irreverenta Colectiva, Mujeres Evita, MALCO, centro de estudiantes IFDC SAO.

Lectura: 3J NI UNA MENOS

Hoy 3 de junio Organizaciones y Movimientos Feministas nos volvemos a reunir para alzar la voz y decir ¡PAREN DE MATARNOS! Una mujer muere cada 30 hs en la Argentina, víctima de femicidios y travesticidios, víctima de su pareja, expareja, familiar, un conocido o desconocido.

El femicidio es la máxima expresión de violencia y odio hacia la mujer, éste es un punto final en el recorrido de la violencia machista de una sociedad, que estigmatiza, marca, señala e impone el rol de la mujer, lugar de sumisión, de sometimiento, de objeto de consumo. Cuerpos mercantilizados de miles de mujeres y niñas se reproducen en los medios de comunicación, reproducen formas de dominación, que dejan marcas tan profundas que no nos deja a opinar y decidir sobre nuestras vidas.

Niñas madres, obligadas a parir, se les niega el derecho a interrumpir legalmente un embarazo producto de una violación, forzando la maternidad a cualquier costo, ¿qué costo? La salud física y psicológica de niñas, marcando su infancia, su desarrollo. Sumado a esto, y a la cantidad de mujeres, niñas y cuerpos gestantes que fallecen en la clandestinidad, entendemos que este año el proyecto de ley no será tratado. Lo que equivale a millones de femicidios más, siendo el Estado responsable.

Hoy 3 de junio nosotras nos organizamos, mientras que la secretaría de la mujer no tiene espacio físico, y que nuestros encargados solo aparecen para la foto, pero no se ve ningún tipo de avance. Mientras que para el gobierno argentino nuestras vidas valen sólo $11,36 que es el presupuesto que se estima este año por cada mujer para tratar la violencia de género. En esto queda reflejado cuánto le importa a este Estado el tema que hoy nos convoca.

Gritamos “Ni una Menos”, no como una petición, si no como una exigencia. Desde comienzo de año venimos militando por la Emergencia Nacional, mientras un hipócrita congreso mira para otro lado.

Todas las que denuncian violencia y son ignoradas por el Estado y luego tristemente se incluyen en las listas de víctimas de violencia de género, logran que cada vez seamos más mujeres las que reaccionemos y digamos basta.

No hace falta que seas víctimas, sabemos que todas nos cruzamos con los machos violentos que ha parido el sistema patriarcal, donde el odio es el común denominador. Es ahí donde salimos las mujeres que con la morosidad visceral nos organizamos a lo largo y a lo ancho del país, nos plantamos y decimos ¡¡¡basta!!!!…no queremos ninguna mujer víctima de violencia…queremos garantía plena de derecho para nosotras y nuestras niñas.

Estamos hartas. Hartas de esta sociedad cis hetero patriarcal que nos limita en nuestras libertades, que nos trata de histéricas cuando nos animamos a alzar la voz, que evalúa nuestro valor como mujer a través del largo de nuestras polleras, que nos enfrenta entre nosotras. Y que nos mata.

Es por ello por lo que hoy 3 de junio nos juntamos para hacerle frente a todo esto, para abrazarnos entre nosotras y entender que ya no estamos solas, que somos muchísimas, y que juntas vamos a hacer que este sistema de muerte sistemática y desvalorización a la mujer llegue a su fin.

Por la Vida plena que nos merecemos, por la que vamos a continuar luchando codo a codo…poniendo nuestras cuerpas como territorio único y verdadero, que no vamos a dejar la calle hasta que todas podamos ser plenamente libres de elegir y decidir sobre nuestra Vida…

¡¡¡NI UNA MENOS…VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS!!!!!