San Antonio Oeste se prepara para su aniversario

La ciudad de San Antonio Oeste se alista para vivir intensamente los festejos por su aniversario, con una agenda colmada de actividades culturales, artísticas y conmemorativas.

La directora de Cultura, Marcela Lal, brindó detalles sobre la amplia propuesta que se desarrollará en diferentes espacios durante todo el mes, invitando a la comunidad a participar activamente.

Uno de los llamados destacados está dirigido a artesanos y manualistas de la región, quienes podrán inscribirse para participar en la feria que se realizará los días 9 y 10 de julio en el Museo Municipal. Las inscripciones se reciben de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, tanto en el museo como en la Casa de la Cultura.

Además, se abre la convocatoria a artistas locales que deseen presentarse en el escenario principal el día 10, con la intención de agasajar al pueblo y mostrar su talento. “Es una oportunidad para compartir el arte con la comunidad y ser parte de los festejos”, expresó Lal.

En el marco de los reconocimientos, se está convocando a los vecinos a acercar nombres de antiguos pobladores o personas que por cuestiones de salud o por no encontrarse en la localidad en años anteriores no pudieron recibir su homenaje. “Es el momento de destacar a quienes forjaron nuestra historia y no fueron reconocidos, especialmente durante los años de pandemia”, remarcó.

Los festejos se concentrarán principalmente en la Plaza Centenario, donde se desplegará una variada grilla de actividades. Entre ellas, se celebrará el cumpleaños del Museo Municipal, el del Galpón Cultural, y se presentarán diversas obras y espectáculos artísticos.

En paralelo, este fin de semana se inaugurará una muestra de acuarelas del arquitecto y artista plástico de Viedma, a partir de las 18 horas en la Casa de la Cultura. Y el sábado 5 de julio se realizará una muestra de talleres culturales municipales, con disciplinas como teatro, canto, danza, ajedrez y arte inmersivo, también desde las 18 horas.

Ese mismo día, a las 10 de la mañana, se celebrará el 70° aniversario de la Biblioteca Popular de San Antonio Este, con la participación de la murga local y el Bibliomóvil.

Por otra parte, el sábado 28 en Las Grutas se llevará a cabo el programa «Sembrando Conciencia», con actividades culturales, talleres de arte, acciones de zoonosis, diversidad de género, y campañas de vacunación, desde las 14 horas en la Plaza Paumayen.

Otro evento destacado será el Encuentro Coral que reunirá a 29 coros de distintas localidades, con presentaciones en escenarios naturales y cerrados de San Antonio Oeste, el Puerto y Las Grutas. La entrada será libre y gratuita.

Finalmente, el 27 de junio, se hará la presentación oficial del Coro Municipal en el Palacio Municipal, como antesala de este gran despliegue cultural.

“Seguimos trabajando para que la cultura esté al alcance de todos y para homenajear a quienes construyeron nuestra identidad como comunidad”, concluyó Lal.