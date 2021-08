San Antonio: se recuperan del Cáncer de Mamas y “reman con alegría”

Hace unos meses con la iniciativa de ALCEC y el acompañamiento del Club Náutico y de Pesca de San Antonio Oeste, se conformó el grupo de canotaje de mujeres “Aiun Kawen” que significa “Mujeres que reman con alegría”, integrado en su mayoría por mujeres sobrevivientes de Cáncer de Mamas que practican este deporte de rehabilitación física y emocional en la ría de nuestra bahía.

El grupo de canotaje de mujeres Aiun Kawen, indicaron a InformativoHoy “es un grupo de canotaje de mujeres que surge en el año 2017, por la iniciativa de la Asociación Rosa Fénix, pero no se conseguía profesor y en febrero de este año a través del Club Náutico iniciamos con esta actividad. Estamos trabajando con Enzo García todos los viernes de 15 a 18 horas. Se crea este grupo con la intención de generar un deporte de rehabilitación para pacientes con este tipo de patologías que están transitado o han transitado el Cáncer de Mamas”.

“Es una actividad para mujeres sobrevivientes del Cáncer de Mamas, lo que hace remar es rehabilitar el brazo de aquellas mujeres que han sufrido un vaciamiento axilar, las consecuencias que genera son la linfedema que es una inflamación por acumulación de líquido en el brazo, al realizar este deporte, se puede drenar el líquido de forma natural, todo esto está comprobado científicamente”.

“El fin que se tiene es que puedan encontrarse en este espacio para poder conversar de lo que están atravesando, y de este tema, lo que han transitado o superado, es también una unión en amistad y conocerse entre mujeres que están por la misma problemática. Esta actividad deportiva es muy beneficiosa para ellas, es una práctica recomendada y para nosotras es muy valioso que se esté dando en San Antonio Oeste. Se tiene que apoyar y es de mucho interés no solo en la nuestra localidad, sino en otros puntos de la provincia de Rio Negro y Neuquén donde también se practica, y nos estamos conectando todos los grupos”.

“En nuestro espacio recibimos a todas las pacientes que han transitado un Cáncer de Mamas, la práctica del remo la pueden hacer después de los seis meses de la operación, lo tienen que consultar con su mastólogo para indicar la posibilidad de cuándo mover el brazo, una vez que consulten al médico para realizar la actividad se pueden acercar los viernes en el lago artificial a partir de las 15 horas”.

“La mayoría de las mujeres que están participando son sobrevivientes, alrededor de 10 pacientes en recuperación, se han sumado las integrantes de ALCEC con un total de 15 personas. En un futuro nos gustaría conseguir un bote dragón, los estudios para rehabilitación están avalados sobre este tipo botes que tienen una capacidad para 20 o 22 personas. Agradecemos al Club Náutico por los kayaks y el espacio brindado”.

Los testimonios de las sobrevivientes de esta patología, indicaron como fue que impactó esta actividad en sus vidas “la experiencia es buena, en los tratamientos en Cipolletti conocimos a las Rosa Fénix de Neuquén y esta idea de replicarlo en nuestra localidad nos pareció maravillosa, con un grupo de gente llena de energías y en pandemia se tornó en una de las pocas posibilidades de hacer una actividad al aire libre. Este grupo de mujeres es maravilloso, con buena voluntad y buena onda. El nombre que lleva es eso, remar con alegría, y para sobrevivir al cáncer hay que remarla, en mi caso no desarrollé la linfedema, pero si es el caso de muchas mujeres. Es una actividad que se hace en conjunto, los viernes nos encontramos y pasamos un momento agradable es importante, el compartir experiencias, en mi caso hace mucho que no hablaba específicamente de la enfermedad, de transitarla, de las quimioterapias y radioterapias, cirugías y de todos estos años. Ahora se encuentra un grupo de mujeres, cada una con una experiencia única, y siempre sirve lo que le podes decir a otra mujer. Esperamos que vengan y se sumen, nos parece maravilloso que se cuente con las instalaciones y los elementos del Club Náutico”.

El segundo testimonio nos comenta “me encuentro con el remo estando transitando las quimioterapias, y estaba constantemente leyendo las actividades que podía realizar con un cáncer de mama, en ese momento doy con el remo de rehabilitación que era una actividad física relacionada con el drenaje linfático cuando te extirpan la mama completa. Al volver de mi casa de la rehabilitación, escuché de esta actividad y empecé con las chicas, siendo esta mi primera experiencia dentro de un kayak y remando, fue totalmente sanador encontrarme con un grupo y darme un sentido de pertenencia al pasarle lo mismo que estoy transitando, se vuelve una actividad con un sentido de mejorar nuestra calidad de vida al sumar el acompañamiento emocional”.

“Cuando estamos remando tenemos los salvavidas puestos, la seguridad y las medidas no faltan, siempre estamos asistidas por los profesores del Club Náutico. La noticia que uno recibe, el diagnóstico, no es fácil para nadie y hay que aprender a dar el paso para decir voy a estar mejor, y este grupo se va a abrir estando para acompañar, me encontré con mujeres fantásticas y con mucho cariño. Estamos teniendo un espacio donde podemos hablar de lo que nos está pasando y del otro lado te están entendiendo, es muy importante porque a veces quien no haya transitado por un tratamiento de cáncer lo pueda internalizar. Se transforma en un ambiente donde uno puede hablar, se puede sacar lo que llevamos dentro, hablar de los miedos o preguntar, esto es muy importante y el poder dialogar con una persona que está pasando por lo mismo, es fundamental conservar el buen humor, entendemos que hay momentos que son muy difíciles por eso apuntamos a un bienestar emocional para que el cuerpo empiece a estar bien”.

