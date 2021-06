San Antonio tendrá más operativos de vacunación: esperan la segunda dosis de Sputnik V.

El médico Pablo Ferreyra a cargo del operativo de vacunación en San Antonio Oeste, en diálogo con Signos FM, comentó que hay muchos vacunados con primera dosis de Sputnik V que esperan la segunda remesa. Este día y la semana que viene, habrá más operativos.

“San Antonio y Viedma son poblaciones diferentes, llegan en otras cantidades una y a otra, de todos modos, esta semana estuvimos vacunando prácticamente a casi todo el personal estratégico, esta tarde tendremos una jornada de vacunación a demanda, para los inscriptos que se pusieron la primera dosis de Astra Zéneca mayores de 60 años y también los que no tienen la primera dosis” agregó que será en el CAPS A “es por orden de llegada y la gente deberá hacer cola conservando el distanciamiento con sus barbijos”.

“Sputnik segunda dosis llegó muy poca cantidad, esto pasa a nivel país, entra muy escasamente, por eso nosotros ya no recibimos casi nada, estos días la idea es finalizar con la vacuna Astra Zeneca existente, luego ver como armaremos el operativo con otras vacunas que llegarán para la semana que viene, sabemos que es la Sinopharm además llega con segunda dosis” especificó.

“La semana que viene vacunaremos con factores de riesgo de 18 a 59 años y sin factores de riesgo de 50 a 59 años, ese operativo lo haremos ni bien arriben las vacunas, todos deben concurrir con orden médica” manifestó el médico.

Respecto a la vacunación docente de estos últimos días dijo “los docentes que no se han vacunado, son aquellos que no están en la localidad o tuvieron Covid y aún es pronto o bien no quisieron hacerlo” aclaró además “aquellos que esperan la segunda dosis, y no llega la de su vacuna, por ejemplo, la Sputnik, pueden colocarse la antigripal”.

Sobre los contagios señaló “venían bajando los casos, pero tenemos una meseta muy alta, se continúan hisopando, estamos algunos días más de veinte pacientes otros menos, pero en estos casos que tuvimos los últimos días, hubo un ascenso de contagios y obviamente el virus permanece y hay que seguir cuidándose” concluyó.

Iberó “estamos esperanzado en la llegada de la segunda dosis de Sputnik”

La secretaria de Políticas Públicas de Salud de la Provincia, Mercedes Ibero, se refirió en medios provinciales que desde el ministerio recibieron información sobre la fecha de arribo de las vacunas con el componente de la segunda dosis de Sputnik V.

Indicó que, a diferencias de otras vacunas, la Sputnik V posee dos componentes diferentes, los cuales se complementan. De todas maneras, aseguró que si pensaron opciones “en todo el mundo” la posibilidad de combinar vacunas. De todos modos, señaló que con el anuncio de Nación ayer de la llegada de la segunda dosis de la vacuna creada en el instituto Gamaleya la próxima semana, podrán vacunar con la segunda dosis.

Por otro lado, hizo referencia a un estudio del Ministerio de Salud en el que se indica que menos del 1% de fallecidos estaban vacunados, aunque sea con una dosis, es decir que la mayoría es gente sin inocular “sin dudas esperamos la llegada de vacunas. Sabemos que hay un problema con la producción” agregó.

