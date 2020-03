SAO #9M: tras el Paro Nacional de Mujeres, una concurrida marcha reclamó el fin de la violencia machista, la desigualdad y otras consignas

Este lunes 9 de marzo, una multitudinaria marcha de mujeres se visibilizo en las calles principales de San Antonio Oeste, parando en puntos estratégicos para leer diferentes manifiestos y finalizando en la plaza centenario.

Documento: Marcha 9 de marzo 2020 en San Antonio Oeste (es copia fiel)

Este 8 de marzo se visibiliza con una Jornada de 48 horas, en conmemoración al hecho histórico del feminicidio cometido contra nuestras hermanas, en marzo de 1911. Este hecho histórico donde fueron víctimas de la violencia en una clara posición patriarcal, nos marcó con un violeta intenso en cada lucha que llevamos adelante, porque aún son nuestros derechos los que son vulnerados, invisibilizados y negados.

La emergencia se dice, pero hay que accionar, ya no tenemos tiempo, ¡¡¡nos tenemos que cuidar!!!, cada vez se percibe más ensañamiento en los actos que llevan adelante los machos violentos, pero nosotras sabemos juntarnos y hacernos fuertes, que no piensen que retrocedemos!!! Cada año somos más, reunidas en el dolor, nos nuclea el pedido urgente de activar todos los protocolos de protección de las mujeres y disidencias, en relación a la violencia de género; pero sabemos que esto sólo se logrará, con la decisión política de destinar los fondos necesarios para que estos protocolos sean concretos, sean plausibles de revisión y se comuniquen a todos los agentes de las distintas instituciones. En este sentido es que exigimos la aplicación urgente de la Ley Micaela ya que la desinformación mata, nos mata una mujer cada 23 hs.

Así mismo, exigimos hoy la instrumentación del Consejo de la Mujer en la localidad que nos permitirá aunar esfuerzos para abordar la complejidad del tema que nos convoca de una manera más eficiente y accionar de manera local, con políticas concretas como, la habilitación de las casas-refugio; los subsidios para aquellas mujeres que deben ser asistidas por las distintas situaciones que no le permiten obtener su sustento; el acompañamiento de equipos técnicos para ayudarla a superar los momentos violentos vividos. Este Consejo debe tener representación plural e integral, la mirada deberá ser desde nuestro territorio, deberá escuchar y tomar la mirada de todas las organizaciones que llevamos nuestra tarea adelante aquí. No queremos órganos burocratizados, ya que las respuestas no se pueden esperar más.

Por otra parte, nos pone en alerta que ante la denuncia de acoso de profesores por parte de alumnas se activen persecuciones contra docentes que acompañan a las víctimas.

Repudiamos enérgicamente que uno de los Congresos de la UnTER de 2019 haya sesionado con el reconocimiento a Ernesto Torales, ya que estaba siendo sumariado por una situación de acoso que no había concluido y se cerró por su fallecimiento.

Así también, repudiamos públicamente los dichos del Secretario General de la seccional San Antonio por responsabilizar de la muerte del docente al grupo de profesoras mujeres que acompañaron a la alumna en su situación. Esto reviste una violencia que no podemos dejar de mencionar, ya que esta actitud (denunciada ante Central por compañeras) se repitió cuando habían denunciado a otro macho violento que las maltrataba en una institución secundaria. Usando la misma estrategia, el secretario, elige exponer a las compañeras, posicionándose en el lugar de poder y definiendo de manera arbitraria que el sindicato no acompañaba el comunicado que se leyó.

Nos preguntamos entonces: ¿Quién defiende a las compañeras ante esta violencia machista? ¿Quién defiende a nuestras alumnas que se animan a hablar de estos acosos?

Las mujeres de UnTer no nos callamos más, queremos un sindicato que respete nuestros derechos de mujeres, nuestros sentires y por, sobre todo, que no invisibilice nuestras luchas.

Las alumnas de nivel medio le han puesto el cuerpo a las denuncias, y es obligación del Estado en la órbita educativa y judicial darles respuestas concretas, sancionando a los violentos y acosadores, en pleno ejercicio de ciudadanía ellas nos muestran caminos que las adultas muchas veces evitamos, es por ello que no queremos que sea silenciada su esencia de mujeres feministas.

Cada día nos levantamos con una muerta más, se nos revuelven las tripas de bronca y dolor cuando los medios hegemónicos nos muestran cómo los machos violentos se ensañaron con una hermana; el morbo mueve la noticia que sólo será mostrada ese día, luego será olvidada y desechada, como nuestros cuerpos. ¡¡¡No nos cansamos de decir basta!!! ¡¡¡Paren de matarnos!!! pero nuestra lucha parece no ser escuchada.

Nos refriegan en la cara que valemos menos para el mundo, y eso también lo demuestran quienes, ante nuestras denuncias y nuestras acciones, prefieren defender a sus compañeros acosadores, machistas y misóginos, prefieren tildarnos de “locas”, “histéricas”, “feminazis”, prefieren callarnos, corrernos de nuestros lugares. Estos pequeños actos contra nuestras compañeras que intentan ponerle fin a las violencias machistas, son el reflejo de su mirada paternalista y patriarcal, los convierten en manadas feroces y son el germen de las violencias que sufrimos y que llegan a su máxima expresión con los femicidios.

Pero estamos juntas, juntas y organizadas. Estamos en permanente lucha, aprendemos cada día, nos reciclamos y nos renovamos, cambiamos, nos acompañamos y nos enseñamos. Porque sabemos que la lucha contra el patriarcado es una lucha cultural, que nuestres niñes vivirán en un mundo más igualitario gracias a que nosotras seguimos luchando. ¡¡¡Por eso, exigimos la Emergencia Nacional Ya!!! Porque son las políticas públicas las que lograran salvar nuestras vidas, las de todas las mujeres que hoy son víctimas de violencia, porque el Estado es responsable de sus muertes y de todas las violencias que sufrieron hasta que fueron asesinadas.

Afirmamos que el aborto será ley y será gratis en cualquier hospital. Estamos a la expectativa de conocer el proyecto que el presidente pretende enviar al Congreso, aunque desconfiamos que no haya tomado nuestro proyecto que viene siendo elaborado por compañeras de todo el país. La marea verde es un fenómeno inigualable, es la lucha hermanada que nos empodera, porque hace temblar la tierra, demostrando al mundo que somos capaces de eso y más.

Por último, exigimos que el Estado se mantenga separado de las creencias religiosas. No permitiremos que las iglesias avancen sobre los derechos conquistados para todes. Nadie puede, ni podrá decidir sobre nuestros cuerpos. Exigimos: EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR- ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR- ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.

Multisectorial 8M: Irreverenta Colectiva. Socorro Violeta. Mujeres UnTER. FEM, ATE, MALCO, Mujeres Evita.

Lectura para el pedido del Consejo Local de Mujeres, Género y Diversidades ante las autoridades municipales: (es copia fiel)

Las mujeres y disidencias de San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este, reunidas en asamblea multisectorial, exigimos la necesaria conformación urgente del Consejo Local de Mujeres, Género y Diversidades, en el ámbito de la municipalidad de San Antonio Oeste, el cual fuera establecido bajo la ordenanza 5873, promulgada el día 7 de diciembre de 2019, la cual establece que dentro de los 30 días después de promulgada la misma, el poder ejecutivo debía convocar a asamblea general para la conformación del órgano ejecutivo y el consejo consultivo del mismo.

Por esto, es que, pasado los tiempos administrativos, les solicitamos a las autoridades municipales que convoquen a asamblea general, para conformar y poner en funcionamiento el consejo, lo cual nos permitirá el abordaje y tratamiento de las problemáticas de las mujeres y disidencias. Además de asesorar y acompañar a quienes lo requieran, impulsando campañas de prevención y capacitación contra todo tipo de violencia, generando el nexo con el resto de las instituciones y asesorando al gobierno municipal, proponiendo legislaciones que nos permitan solucionar las problemáticas de género en el ejido.

Este Consejo debe tener representación plural e integral, la mirada deberá ser desde nuestro territorio, deberá escuchar y tomar la mirada de todas las organizaciones feministas, sociales y sindicales, que llevamos nuestra tarea adelante aquí. No queremos órganos burocratizados, ya que las respuestas no se pueden esperar más.

Manifiesto FEM ns: “¿A nosotras quien nos cuida?”

Desde el FEM ns (Frente Estudiantil de Mujeres nivel secundario), queremos denotar nuestro disconforme respecto a los reiterados casos de docentes varones que acosan, abusan y atentan en contra de la integridad personal de nuestras compañeras.

Son muchos los casos que se dieron a conocer en nuestra localidad y las localidades vecinas a nivel secundario, e igual es la cantidad de impunidad que han tenido estos docentes.

Es violento cuando nos miran como trozos de carne, nos damos cuenta cuando le miran el culo a una compañera. Son violentos sus comentarios, somos sus alumnas, no corresponde, y nos incomoda. Es violento tocar a una persona sin su consentimiento, no importa donde, si una alumna te pide que no la toques y lo seguís haciendo, es ABUSO.

Duele pensar que ni en el colegio podemos estar tranquilas, que el docente con el que todxs tenemos confianza es en realidad un ABUSADOR. Nos lastima, nos hiere.

Estamos hartas de la cosificación por parte de los docentes, somos pibas de la edad de sus de sus sobrinas, de sus ahijadas. No entendemos la razón de que empaticen con sus compañeros de trabajo en lugar de una piba que podría ser su hija.

El ninguneo constante hacia las pibas nos tiene hartas, con todo lo sucedido en este último tiempo está muy clara la situación: En ciertos colegios estamos desprotegidas. Y ni con el resguardo de los directivos podemos contar.

Y es que no podemos confiar ni en aquellos docentes varones que aparentemente acompañan al movimiento feminista, porque cuando las cosas se tuercen aquel que decía siempre estar del lado de lxs pibxs de repente le agarra el compañerismo y empatiza con el varón. O nunca hubo un compromiso real respecto al cuidado de salud integral del alumnado y el papel del “profe que acompaña al movimiento” siempre fue para ocultar a un potencial violador.

La mayoría de dichos casos en relación a docentes, nos encontramos con el hecho de que nunca se termina de resguardar a la víctima y falla a favor del victimario. Que en los gremios se resguarda a docentes que acosan, que abusan, que violan, que embarazan alumnas, entre otras cosas. Y que en algunos casos dichos gremios expresan su acompañamiento hacia el acusado via redes sociales.

Entonces nos preguntamos ¿A nosotras quien nos cuida? ¿Estas son las personas a las que nuestros padres confían para educarnos? Hay que empezar a ver cómo es que algunos docentes pasan las pruebas psicológicas y demás filtros que aparentan estar presentes para el resguardo del alumnado.

Ansiamos que esta situación mejore, entendemos que desde la cotidianeidad el cambio lo hacemos entre todes. Y el primer paso para transitar un cambio verdadero es dejando de cosificar y sexualizar a las mujeres en general y a las pibas en especial.

Basta de impunidad, el mejor lugar del docente varón y del varón en general dentro del feminismo es no violentar a las mujeres y dejar de empatizar con el abusador, acosador, violador y/o violento.

Este 8m y 9m peticionamos acompañamiento por parte de supervisión y exigimos el resguardo que nos corresponde y que no estamos teniendo, queremos poder transitar nuestra educación secundaria lo más alejada posible de la violencia machista.

A la cultura de la violación la destruimos entre todes.

Lunes 9 de marzo de 2020, San Antonio Oeste. Frente Estudiantil de Mujeres nivel secundario. Acompañan: Irreverenta Colectiva. Socorro Violeta. Mujeres UnTER. FEM, ATE, MALCO, Mujeres Evita.

Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy no pertenecen a la línea editorial del medio de comunicación. Es mera responsabilidad de quienes la firman. Las mismas se plasman sin cortar, ni corregir.