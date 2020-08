SAO: adaptaron una embarcación artesanal para pesca de calamar en aguas del golfo

Horacio Perdomo y su gente implementaron en una embarcación artesanal un arte de pesca para poder ir en busca del Illex argentinus o calamar en aguas del Golfo de San Matías.

Con alegría comenta que lo vieron, pero no pudieron atraparlo aún. Eso motiva al equipo para seguir intentando las maniobras. La empresa no es sencilla y por lo que refieren la iniciativa puede arrojar resultados positivos. Esto redundaría en beneficio de todo el sector.

“Teníamos la idea desde hace un par de años. Me contacte con unos amigos que tengo en los barcos poteros. Me facilitaron el material para poder armar el equipito porque el gasto fue poco. Hoy salir a merluza es casi imposible. Esta pesca tiene mucha demanda entonces armamos un nuevo arte de pesca para la zona. Si lo agarramos será bueno para todos”

“Un amigo de Mar del Plata me mando las potas y las líneas y los rodillos. Trabajamos con los chicos Cesar Romero, Rubén Mariño, Felipe mi hijo y yo e hicimos todo a pulmón. Ahora será cuestión de probar para ver si podemos capturarlo.”

En el golfo hay calamar

“El material es caro, pero por suerte tengo muchos conocidos que me facilitaron todos los elementos sin costo. Ellos venden estos materiales asique les interesa que funcione. Tuvimos una primera experiencia y logramos atraerlo, pero no pudimos capturarlo, lo vimos en el agua, pero no lo pudimos enganchar. Me asesoraron para corregir algunos errores, pero no hemos podido hacer otra prueba por mal tiempo”

“Acá es necesario trabajar con un ancla de capa que es distinta al ancla de fondeo, la primera te deja como estaqueado y podés trabajar, pero con un poco de viento ya no se puede porque el material se enreda. Debemos hacerlo cuando el mar este calmo”