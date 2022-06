SAO: apareció el dueño de la Toyota Hilux que volcó en la RN3

La Oficial Magdalena Ramos, titular de Tránsito de San Antonio Oeste, señaló que el propietario se presentó mencionando que era el dueño del rodado a la dependencia ubicada en la zona de El Cruce.

“Hubo un vuelco a la altura del kilómetro 1047, que pertenece a Viedma la jurisdicción, de una Toyota Hilux color blanca, y que las primeras informaciones mencionaban que no tenía ocupante alguno y no se conocía su paradero” manifestó Signos FM.

Ramos confirmó que el conductor se presentó a la unidad en horas de la tarde del lunes “se apersonó diciendo que el rodado en cuestión era de su pertenencia y que el mismo perdió el control, comentando que fue por una maniobra indebida” dijo además que el hombre estaba acompañado por otras dos personas y que fue auxiliado por otro vehículo que lo condujo a San Antonio.

“Al no tener ninguna herida, y tampoco los acompañantes, todos ilesos, no hubo ingreso al hospital, si bien al principio no se pudo clarificar porque no sabíamos que sucedió con los ocupantes, al apersonarse el dueño pudimos conocer la situación de quienes se desplazaban en la camioneta” refirió la oficial policial.

Estas personas se trasladaban desde Bahía Blanca (Bs. As.) hasta Gaiman (Chubut). Ellos se hicieron cargo de lo demás trámites del rodado siniestrado.

Por otra parte la jefe de la unidad de tránsito vehicular de la zona, explicó que durante el fin de semana hubo varios controles “tres alcoholemia positivas y se secuestraron los automóviles de estos, pero lo demás sin novedad”.

Cuando llegó la policía no hallaron a nadie. Tampoco ingresos a los hospitales. https://t.co/BjDDM34jMz — InformativoHoy (@Informativohoy) June 20, 2022

