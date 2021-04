SAO: avanza el proyecto de la planta de efluentes líquidos para la Terminal Pesquera Artesanal

Martin Lamot titular de la Secretaria de Financiamiento del Ministerio de Producción y Agroindustria visitó la Terminal Pesquera Artesanal, la semana pasada.

En la oportunidad llego acompañado por dos ingenieros civiles quienes evaluaran la obra a realizarse para la construcción de la planta de efluentes líquidos.

Esta fue su primera visita oficial al establecimiento y se mostró muy conforme con lo que pudo observar. En primer lugar, tomó contacto con el personal del ministerio destacado en la planta como así con quienes desarrollan las distintas tareas y procesos.

Expresó lo siguiente “desde el área de la Secretaria de Financiamiento nos encargamos de los distintos programas y proyectos con destino a aumentar la producción y a mejorar sus niveles, en este caso recibimos la inquietud del Subsecretario Jorge Bridi y del Director de la Terminal Gastón Mazzei para construir una planta para tratamiento de efluentes líquidos.”

Destacó que se ha trabajado mucho con este proyecto y el mismo se va a materializar explicando: “llegó el momento de conocer el lugar. He venido con dos ingenieros para que evalúen la obra civil con el proyecto que ya teníamos de la planta poder lograr un presupuesto ejecutivo y salir a cotizar, pretendemos que antes de que termine el año podamos estar con la misma en funcionamiento” remarcando “esta planta pesquera sigue mejorando año a año. No conocía este lugar personalmente. Hoy he tenido la grata sorpresa de conocer a la gente y saber cómo se trabaja por lo que me voy muy contento. Vamos a seguir trabajando por San Antonio Oeste y por la pesca».

Ingenieros civiles evaluando la documentación de la futura Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos de la Terminal Pesquera Artesanal

Lamot dejó entrever que los pescadores artesanales pudieron agiornarse y trabajar durante la pandemia, pero fundamentalmente se refirió a que la planta provincial nunca dejó de operar “la gente pudo continuar trabajando al considerárselos como esenciales eso fue un ejemplo de trabajo para nuestra provincia, pero sobre todo para esta ciudad. En la parte final agradeció al espacio expresando: “gracias por esta entrevista y seguramente nos volveremos a encontrar con más proyectos y más obras para este sector tan importante de la economía provincial.” (Fuente San Matías Pesca)

