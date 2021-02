SAO: bloque de concejales de JSRN ¿está todo bien en casa?

El diálogo del edil Matías Rodríguez en Marítima FM viene a confirmar los rumores, en que miembros del bloque de concejales del oficialismo, vienen teniendo discrepancias. El representante de la UCR no admitió, pero tampoco lo desmintió.

Alejandro Railefe la semana pasada manifestó que la mesa del partido no se reúne hace rato y no sabe del pensamiento actual de quienes están en la mesa de la conducción de JSRN en la localidad.

Lo del ex funcionario municipal ya no es la única voz que se levantó sobre la situación política.

Rodríguez expresó que “no hay ninguna tormenta, pero si hay debate, dos por tres se dan discusiones profundas, sin tener enfrentamientos de las personas y debates políticos con distintas miradas” excusó.

Ante la pregunta que si hay terceros que influyen en algunos de los concejales dijo “a mí nadie me condiciona” señaló que “el año pasado fui ametrallado por el medio en el cual trabajé muchos años y la verdad que yo se lo que realicé y lo que no” agregó que todos saben lo que hago “no estoy en la política para enriquecerme sino para aportar”.

Ante el cuestionamiento que hay ediles influenciables dentro de su bloque, no ratificó, pero no refutó “no es mi caso” reiteró.

“Hace diez años soy comerciante y sé cual es mi rol y de dónde vengo, por eso no me creo ni más, ni menos, por ejemplo, me informo respecto a lo que no sé y para eso me asesoro, es algo que pasa que no tenemos la misma forma de ser todos” sostuvo.

