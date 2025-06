SAO: cerraría la planta de harina de pescado y sigue la retracción en el sector pesquero

Juan Ortiz, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), expresó su profunda preocupación por la situación crítica del sector pesquero en San Antonio Oeste, denunciando la falta de respuestas por parte del gobierno provincial y la ausencia total de una política estratégica para recuperar la actividad.

Ortiz lamentó no haber podido dialogar con el ministro de Producción, Carlos Banacloy, en su última visita a la zona. “La última vez que vino, fue a levantar unas botellas de vino en la ruta, pero de pesca no habló nada”, ironizó. En ese sentido, subrayó que desde el sector sindical esperaban respuestas sobre las plantas pesqueras cerradas, el estado de los permisos de pesca y la situación del recurso en el Golfo San Matías.

“Hoy no tenemos información. Solo tenemos la angustia de los trabajadores desocupados y el abandono estatal”, sentenció Ortiz. Además, denunció que actualmente solo un barco —el Marina Z de la empresa RV Racing— está pescando en la zona, lo cual resulta insuficiente para relevar el estado del recurso ni para reactivar el empleo. “Un solo barco no puede recorrer todo el Golfo”, dijo.

Ortiz cuestionó duramente el manejo de los permisos pesqueros y la desigualdad con la que se otorgan. Señaló que existen empresas habilitadas para operar sin generar trabajo local y que hay permisos dados de baja sin justificación clara. También expresó su temor por el posible cierre de la planta harinera, fundamental para el procesamiento de residuos pesqueros. “Es triste que no haya un plan estratégico. Se siguen extrayendo recursos sin procesarlos ni generar valor agregado”, agregó.

El dirigente también denunció que algunos funcionarios actúan con arbitrariedad y que en las reuniones del Consejo Asesor Pesquero no se vota ni se discuten seriamente los proyectos. “Trabajan como quieren, se cagan de risa de nosotros”, sostuvo. Además, reclamó transparencia sobre la utilización del fondo pesquero nacional y pidió que los recursos se destinen a reactivar la actividad y no solo a asistencias sociales parciales.

Respecto a la situación de los trabajadores de empresas como Río Salado y Olgrec Fisch, Ortiz explicó que el sindicato trabaja en la presentación de demandas judiciales por indemnizaciones impagas. “Hay trabajadores con más de 20 años en la actividad que hoy no tienen ni para comer. La ayuda llega tarde o no llega, y no es suficiente. Lo que quieren es trabajo, no limosnas”, enfatizó.

Finalmente, Ortiz pidió la designación urgente de una verdadera autoridad de pesca con conocimiento del sector. “Hoy estamos huérfanos. El ministro no entiende nada de pesca. Se necesita alguien que venga de las plantas, de los barcos o al menos se deje asesorar”, expresó.

El dirigente concluyó pidiendo que se deje de mentir al gobernador sobre la realidad del sector: “Cuando vino la ex gobernadora Arabella Carreras le dijeron que estaba todo bien, y no había ni un pescado en el Golfo. Así estamos”.

La situación de la pesca en San Antonio Oeste continúa deteriorándose y, según Ortiz, si no se toman decisiones urgentes y concretas, “un día se va a levantar todo el pueblo”.