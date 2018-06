SAO: Clínica de Guitarra con músicos de renombre nacional sin límite de edad

Este viernes 15 de junio en la cervecería artesanal “Merlín Oeste” se dictara una clínica de guitarra sin límites de edad a cargo de los músicos Ezequiel Valdez (guitarra) y Alambre González (guitarra y voz) esta tiene un costo de $220 que incluye la clínica, cena y el posterior shows que tocaran sumando a los artistas locales .

El shows con estos músicos para la comunidad en general comenzara a las 12:00 Hs. con un valor de $100 que viene con una consumición de una PINTA de regalo.

Sobre esta clínica de guitarra los dueños de “Merlín Oeste” mencionaron a este medio, “esta iniciativa nace con el contacto de un productor del Valle quien nos mencionó y nos contacto con los músicos Ezequiel Valdez y Alambre González para que vengan a San Antonio Oeste, coordinamos la fecha y esta clínica de guitarra será este viernes . Tenemos las mejores expectativas”

“Esta clínica no tiene límites edad, no hace falta traer instrumentos será teórico y demostrativa. Se dictara este viernes a partir de las 21:30 Hs, tanto las anticipadas y como en puerta el valor se mantendrá a $220. La jornada se dividirá en dos la clínica que incluye la cena para quienes hayan venido a capacitarse y después de las 12:00 Hs podrán ingresar las personas que no hayan venido a la clínica para el shows con un valor de $100 y con una Pinta de regalo, para las ANTICIPADAS pueden venir al bar o comunicarse al 298 488-1268 y también estará la opción en puerta en la Cervecería Merlín Oeste ubicado en la calle Islas Malvinas N°1245 .”

“En el show tocaran Ezequiel Valdez (guitarra) y Alambre González (guitarra y voz) con los artistas locales Facundo Salamanca (bajo) y la Rusa Estevanacio (batería) quienes harán un repertorio de 12 o 13 canciones conocidas del Rock Nacional . También estarán tocando bandas locales invitadas.”

Sobre los músicos:

El perfecto sonido y elegancia de dos grandes músicos juntos es la definición adecuada para el show que brindan Alambre González y Ezequiel Valdez, quienes unidos, invitan a deleitarse con un exquisito repertorio compuesto por un repaso de la carrera de cada de uno además de canciones de Jeff Beck, Scott Henderson, el inolvidable e infaltable Luis Alberto Spinetta, entre otros .

La idea sería viajar para Viedma y San Antonio, poder ofrecer una clínica orientada al blues y rock, en formato de Workshoop para que la gente que asista pueda llevarse información escrita, además poder brindar un concierto con músicos de la ciudad .

Alambre Gonzalez: comenzó tocando en banda barriales, en la década del 70 forma parte de una reconocida banda de rock, en el año 79 toca en MAM y la Flia Gram con Ricardo y Omar Mollo y Diego Arnedo . Luego participó de Shows, LP y cd junto a Javier Martinez y Alejandro Medina de Manal, con Raul Porchetto graba 3 LP. En el año 95´llego el turno de grabar su propio material ¨Alambre y la Doble Nelson¨. Formó parte del homenaje al rock nacional junto a Ciro Fogliatta, Lito Nebia, entre otros. Fue Productor de la guitarras de la banda Cielo Razzo. Compartió escenario junto a Mercedes Sosa y Ruben Juarez. Ha participado de los discos de Mercedes Sosa, Los Nocheros, Los Carabajal, Tony Coleman en el Nd Ateneo (Tributo a BB King), Shirley King, Lurrie Bell, ZAkiya Hooker y ha participado en infinidad de shows .

Ezequiel Valdez Estrada: El guitarrista marplatense, se ha destacado por años tocando junto a Willy Crook, tambien ha compartido escenario con artistas destacados como Hugo Fattoruso, Wayne Krantz, Alejando Herrera, Che Joven, Marcela Morello, entre otros . Se encuentra presentando ¨Tres Años sin dormir¨. “TRES AÑOS SIN DORMIR” fue concebido buscando un sonido espontáneo, y para eso se grabó con todos los músicos juntos en el estudio, realizando tomas sin pinchar ni cortar . Grabado íntegramente, se crearon las nueve canciones que lo componen, de las cuales siete son temas propios y dos covers: uno de Freddie Hubbard y otro de Luis Alberto Spinetta “TRES AÑOS SIN DORMIR” contó con la participación de renombrados músicos porteños como Sebastian Peyceré, Andrés Pellican, Edu Giardina, Alambre González y Juan Cruz de Urquiza, y marplatenses como Federico Viceconte, Esteban Freytes y Martín Cabello .

Primicia de la cervecería Merlín Oeste: el sábado 30 de noviembre del corriente año se dictará una clínica de batería con Sergio Masciotra (Charly García, entre otros) y Jorge “Tanque” Iglesias (La Renga)