SAO: el Club Atlético Unión trabaja y recupera su protagonismo

Una buena noticia para la comunidad deportiva de San Antonio Oeste es que el Club Atlético Unión ha podido salir de su letargo. Ha regresado y como dice su gente mejor que antes. Eso se ve porque la idea de quienes hoy trabajan en la normalización de la institución tiene una mirada más allá de lo meramente futbolístico.

Gabriel Manquenao integra la Comisión Normalizadora del C.A.U y en el inicio de la charla expresa: «Me sucedió una situación rara por llamarla de alguna manera un chiquito de unos 10 años me veía salir siempre cuando me estaba yendo a jugar al fútbol, un día me dijo: porque vos podés ir a jugar cuando querés y yo no. No entendía hasta que me acerqué, el nene me contó que jugaba en Unión y todas las problemáticas que existían. De ahí en adelante comencé a trabajar con la gente de personería jurídica quienes nos otorgaron la posibilidad de normalizar la situación. Entonces comenzaron las convocatorias por parte de los profesores y allegados remarcando «contamos con categorías promocionales hasta 2008 y 2009 pero nos extenderemos más mientras que se incluirá al futbol femenino. Actualmente debemos nuclear unos 100 chicos.”

“Tengo que agradecer a quienes me acompañan ellos son Gastón Jara y Vilma Reynoso la verdad que son muy buenos compañeros. Había que ponerse en una situación bastante extraña. Se trataba de sobrevivir como club. Lo bueno es que hoy ya estamos hablando de incorporar otro tipo de actividades, para esto necesitamos contar con otro espacio para desarrollarlas, pero se trabaja también en eso. Nuestro predio es importante en cuanto a su extensión allí podremos construir una cancha reglamentaria con las canchas auxiliares, esta semana una persona de forma voluntaria se puso a trabajar para diseñar lo que va a ser el campo de juego y como se diagramaría el espacio físico.”

La nueva indumentaria y el rol de los socios

Para referirse a estos dos puntos Manquenao expresa: “enPunta Verde Paradorse hizo la presentación de la nueva indumentaria la que se logró con el trabajo y esfuerzo de mucha gente. Consideramos que un club sin socios no existe. Ninguna entidad o asociación es viable sin sus asociados, pasa lo mismo con el hincha sin estos dos pilares no tenés nada más que el nombre. En cuanto a los socios creemos que son quienes tienen la voz cantante. En nuestro caso trabajamos para poder crear la Comisión Directiva que va a conducir los destinos del club. Nuestro pensamiento es abierto a nadie se le cierra la puerta, los vecinos pueden venir, asesorarse, preguntar si lo desean por los números de club y cuál es el destino de los fondos. Cada categoría de futbol cuenta con un delegado quien transmite lo que estamos haciendo.

Un torneo con equipos de ciudades vecinas sumados a los locales

En la parte final dejo la novedad de la organización de un certamen de fútbol en el que serían los anfitriones: “por estos días estamos trabajando en la organización de un torneo que va a incluir clubes de Valcheta, Conesa, Sierra Grande y San Antonio, creemos que en un lapso no mayor a 30 días reabriremos la cancha del Club Atlético Unión de 11 y 11. Este campeonato será para categorías 2005, 2006 y 2007 nos parece que son los chicos que más necesitan tener rodaje. La idea es reinsertarnos por ahora en las comunidades vecinas, pero además siendo un portal turístico no tengo dudas que mucha gente quiere venir a jugar en este caso al futbol y también a disfrutar de nuestra zona.” (Fuente La Plebe de Milton Albariño)

