SAO: el Rotary Club Golfo San Matías presentó el balance anual

El Rotary Club Golfo San Matías de San Antonio Oeste, presentó el balance interno de las actividades realizadas en el transcurso del ciclo 2018/2019. A diferencia de otras instituciones el 1 de julio termina e inicia el nuevo año rotario a nivel internacional.

Su reelecta presidenta Mónica Sosa como los 19 rotarios se encontraron agradecidos con toda comunidad que acompaña de manera incondicional a la institución confiando en las tareas solidarias que se intentan brindar y colaborando en los mismas.

Como cada cambio anual del Rotary se nombraron las nuevas autoridades, presidenta reelecta Mónica Sosa, secretaria Liliana Del Rio, tesorero Pablo Orengo y la próxima presidenta para el año 2020/2021 siendo seleccionada la Dra. Graciela Aguirre por sus compañeros.

Breve reseña de las actividades 2018/2019:

1-Stand PROYECTO MUNDIAL DE ERRADICACIÓN DE LA HEPATITIS C.

2- Festejo del día del niño en el Puerto San Antonio Este.

3- Se nombró a la localidad San Antonio Este como “Ciudad de la Paz” colocando un poste en conmemoración

4- Colocación de un segundo “Poste de la Paz” en el Aeroclub Antoine de Saint Exupéry de SAO.

5- Se nombró al Balneario Las Grutas como “Ciudad de la paz” colocando un tercer poste en una de sus bajadas.

6- La iniciativa del Rotary Club Golfo San Matías sobre la CAMPAÑA DE HEPATITIS C fue declarada de interés provincial.

7- La iniciativa del Rotary Club Golfo San Matías sobre la CAMPAÑA DE HEPATITIS C fue declarada de Interés Municipal.

8- Desfile de modas solidario a beneficio del centro de Jubilados de las Grutas.

9- Bingo a beneficio del Hospital de Las Grutas con lo recaudado se compraron 2 oxímetros, 2 cintas especiales y una camilla rígida.

10- Plantación de un árbol como símbolo de “Amistad” junto al Gobernador Alberto Weretinlek de la Provincia de Río Negro.

11- Campaña de ropa y zapatillas para la localidad de Aguada Cecilio de la Línea Sur.

12-Campaña de ropa y zapatillas para un merendero de San Antonio Oeste.

13- El Rotary Club Golfo San Matías de SAO, fue nombrado embajadores de la Campaña de Hepatitis C por Humberto Silva desde San Pablo, Brasil.

14- Se donaron unos USD 500 a La Fundación de Polio Internacional.

15- lograron adquirir 4 medallas Paul Harris para el Rotary Club Golfo San Matías.

16- Se elaboraron alrededor de 700 huevos de pascua para vender, la recaudación fue a beneficio de la Campaña de la Hepatitis C.

17- Se donó un Ecógrafo con un valor de USD 17.000 al hospital de Ramos Mexia de la Línea Sur.

18- Rotary Club Golfo San Matías obtuvo su Carta Constitutiva como institución consolidada.

19- Se logró la unión de Hermandad del club local con el “Club Rc Satélite Arraial” de Do Cabo, Brasil.

20- se vendieron números para el sorteo de una “Canasta Familiar” con 100 productos navideños.

21- El Rotary Club Golfo San Matías fue reconocido por el “Club de Itaperuna” de Brasil por la lucha contra la Poliomielitis.

22- Se confeccionaron 11 carteles de concientización sobre la Hepatitis C para los hospitales, con la ayuda del aporte de la legisladora Marilyn Geminiani.

23- Se recibieron 5.000 folletos de concientización de la campaña “Hepatitis C” donados por el Legislador Adrián Casadei.

Estas son algunas de las tantas actividades que realizó el Rotary Club Golfo San Matías, sus integrantes se encuentran orgullosos de brindar distintas colaboraciones a la comunidad y por lo cual están inmensamente agradecidos y esperan seguir contando con la ayuda de todos los comerciantes que desinteresadamente siempre dicen presente con su aporte.