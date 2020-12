SAO: la oposición argumentó su voto negativo al Sello de Calidad Sanitaria

La edil Vanessa Carmona, quien fue miembro informante, indicó el porqué de la negativa del conjunto a la bancada que pertenece, haciendo hincapié en la falta de estructura sanitaria en la zona “yo insisto que no está homologado por el Ministerio de Salud, porque el turista, ante una emergencia de Covid, no va a contar con la respuesta adecuada, no lo digo yo, lo dijo la directora del hospital que era imposible por no contar con los medios para garantizar la prestación de salud”

“para garantizar que los establecimientos, en peligro de contagios, deberá tener personal de salud verificando de manera permanente que los protocolos sanitarios se cumplan a través de testeos y auditorías y no lo hay, tendremos el personal más que justo” agregó “el sello de calidad sanitaria no garantiza que no haya contagios en los establecimientos, viendo actualmente el brote que tenemos, es una falacia”.

Señaló que esto les deja una responsabilidad solo a los dueños de hoteles y complejos ante la contingencia que pueda surgir “se decidió abrir una temporada corriendo muchísimos riesgos para nuestros vecinos, nuestros trabajadores y también para los turistas”.

Mencionó que la prueba de esto es la cantidad de funcionarios del ejecutivo municipal están transitando actualmente por la enfermedad “basta solo ver los números que tenemos de casos activos de covid”.

“Con este sello de calidad sanitaria le queremos hacer creer al turista que estará resguardado, no es así, les aseguro que esto que están votando le dejará a la municipalidad en peligro de futuros juicios por no tener los medios y la estructura sanitaria suficiente” añadió que demandar al municipio por asegurar algo con que no cuenta.