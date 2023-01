SAO: la pesca con muy poco movimiento en el inicio de la temporada

“Estamos esperando que aparezca de manera importante el langostino porque hasta ahora estamos ante un problema muy complejo” dijo el delegado del SOMU Juan Pablo Gattoni.

En diálogo con LU15 señaló que pidieron una reunión con representantes de la CGT, los titulares del SOMU de Puerto Madryn y la subsecretaría de pesca provincial, ante el complejo panorama que actualmente tiene la pesquería ante la falta de recursos.

“Hoy tenemos ejemplares juveniles, eso no sirve, es sabido que el pescado pequeño no se procesa, pero estamos esperando que algo surja, estamos en plena temporada, además no queremos más barcos que ingresen porque creemos que no se puede aumentar en cantidad ante la pesca escasa actual” señalo que previo al ingreso de algún pesquero tienen que notificar a todos los componentes de la pesca sanantoniense para el aval.

“El problema del recurso trae muchos problemas, entre los cuales nos encontramos muchos barcos parados, si bien algunos marineros se van a otros rumbos para encontrar trabajo, acá tenemos compañeros con problemas laborales, entonces vamos observando que esto en algún momento va a ser un cuello de botella” sostuvo.

“Hoy estamos pagando consecuencia de lo que advertimos antes, esta falta de recursos, lo vimos, avisamos y nadie hizo nada, bueno, ahora es mirar para adelante, creo que tenemos que ir mejorando y haciendo mejor las cosas” aseveró Gattoni.

“Creemos que buscamos consensuar en todo, lo mismo con la ley, acá hay una problemática que vemos como entran con pocos cajones los barcos, entonces eso no salva la situación económica, creo que todo esto debe estar contemplado” mencionó el sindicalista.

“Habitualmente en esta época del año no tenemos problemas de conseguir capturas, pero vemos que aún no tener el resultado de las prospecciones, que según dijeron la merluza no fue tan positivo, si seguimos así vamos a tener un largo invierno que nadie quiere pasarlo, porque no será lo mejor para el sector” afirmó.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA