SAO: Leandro Otero brinda clases y entrenamiento corporal para todas las edades

El reconocido bailarían sanantoniense estará durante estas semanas en la localidad para brindar su experiencia a quienes desean pasar un tiempo dedicado al movimiento con pasos de baile.

“Siempre que vengo a San Antonio me gusta compartir con mi familia, recordando ahora a mi papá que ya no está, acompañando estos días a mi mamá y decir esto que fue justamente mi padre quién más me alentó en seguir la danza” indicó.

“De adolescente no era tan frecuente en San Antonio, pero fui a los 18 años a Buenos Aires a estudiar y perfeccionarme, conteniendo en mi corazón, en mi mente todo lo aprendido, desde cuando inicié en Bahía Blanca hasta llegar al Teatro Colón” comentó Otero.

“Estuve dos años ahí a pesar que no me fue bien al inicio, pero posteriormente, los profesores vieron un potencial en mí, a pesar que pensé que no iba a ir muy bien, pero me pude estar y llegué a lo más de la danza” dijo el bailarín.

“Respecto a mi trabajo hoy, en Gualeguaychú fue por la situación que se dio en pandemia, quedé allá y seguí dando clases, mucho en las comparsas de allá, pero me gustó mucho la propuesta que tuve y fue muy lindo brindar mi conocimiento a las alumnas de ballet” señaló.

“Estos días en San Antonio también doy un seminario, en Belgrano 1308, en Paseo Yoga, para personas que quieran de todas las edades y además podría dar clases en el Puerto del Este, acercarme a los lugares que aquí me han recibido muy bien” sostuvo Otero.

“Invitando a la gente para clases de entrenamiento para todas las edades, donde el movimiento es el punto de partida, para eso pueden escribirme por las redes sociales @le.otero o en Facebook Leandro Otero” (entrevista por Valma Astudillo)