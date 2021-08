SAO: padres y madres del CT19 preocupados por el sistema de clases implementado por la institución

PEDIDO DE PUBLICACIÓN. Como padres, madres y familia de estudiantes de la Institución, nos dirigimos a Uds. a los efectos de plantear nuestra preocupación y malestar por la forma en que se están desarrollando las actividades académicas durante el ciclo lectivo.

Habiendo transitado un año y medio en contexto de pandemia, tristemente observamos una marcada falta de organización institucional, como así también, la falta de acompañamiento y el escaso dictado de clases por parte de algunos/as docentes lo que inexorablemente nos motiva a iniciar y llevar adelante este reclamo. Es por ello que les requerimos a ustedes, en tanto son responsables de la conducción y gestión del establecimiento que de manera inmediata intervengan y/o busquen estrategias y herramientas para brindar y garantizar el derecho a una Educación de calidad para nuestras/os hijos/as.

Durante este período observamos, además de lo descripto en el párrafo anterior:

Falta de vinculación de algunos/as profesores/as, lo que se evidencia por ejemplo en la escasa o nula comunicación existente.

Clases virtuales poco desarrolladas, carentes de retroalimentación que obstaculiza el proceso de aprendizaje de los/as estudiantes.

Inasistencias reiteradas de docentes a las pocas clases presenciales. En ocasiones, han citado a las/os alumnos y no van a clases, no se les avisa, y sin tener en cuenta que dicha Institución tienen estudiantes que hacen hasta 15 km o peor aún 60 km para asistir.

Falta de explicación de los contenidos. En algunos casos, las clases se limitan a ofrecer videos e imágenes, sin indagación de conocimientos previos ni otras instancias que favorezcan la apropiación de saberes.

Algunos/as docentes utilizan herramientas tecnológicas (como es el Meet) pero sólo 30, o 40 minutos y con una periodicidad de 15 o 20 días, lo que lleva a preguntarnos y preguntarles ¿Alcanza ese tiempo para que un/una estudiante pueda adquirir los conocimientos básicos?

Falta de compromiso de algunos preceptores, en cuanto a la comunicación fluida, y la constante desinformación que transmiten a las/os estudiantes. Incumpliendo con la entrega de las calificaciones necesarias y reclamadas en ciertas materias, entre otras cuestiones.

Cabe aclarar, que como padres/madres no desconocemos que en algunos casos los/as estudiantes no participan o no cumplen con las entregas pautadas, lo que además, de interpelarnos como padres y reafirmar nuestro compromiso en el acompañamiento de su educación, también nos lleva a interrogar si esto no es indicio de la necesidad de buscar otras herramientas, desplegar otras estrategias docentes que inviten y motiven a los adolescentes en este recorrido por la escuela técnica.

Tenemos conocimiento que, en el año 2020, comenzaron con algunas clases en agosto – septiembre a través de la plataforma en Classroom, que recién este año 2021, se consolidó su uso, pero considerando lo que va del año, no sabemos si realmente resulta beneficioso. Adjuntamos informe sobre lo observado, informe de cada asignatura de la plataforma de CLASSROM, de 3° año del ciclo superior tanto de M.M.O y T.E.I.E (como ejemplo para que observen lo que está ocurriendo en los demás años y modalidades); para que el equipo directivo junto a las/os docentes a cargo de cada una de ellas, evalúe y analice, si el proceso de enseñanza/aprendizaje y la manera de vinculación con el estudiantado llevado a cabo es el correcto!.

Ante todo lo planteado, solicitamos con carácter de urgente una reunión con padres, madres, equipo directivo y TODOS/AS los/as docentes de las dos modalidades del Ciclo Superior y demás años, para buscar una solución a esta problemática que está perjudicando el presente y el futuro de nuestras/os hijas/os. Dejamos constancia, que en caso de no evidenciarse una transformación positiva tendremos que recurrir a otras instancias.

Aclarando además, que hemos mantenido una charla telefónica con el vocal padre del Consejo Provincial de Educación, planteando dicha situación y dentro de sus posibilidades se encontrará presente en reuniones que mantendremos con el equipo directivo, docentes, y padres y madres de las/os estudiantes.

Les solicitamos además, que se nos informen con anticipación de las reuniones virtuales y que las mismas sean grabadas.

Finalmente, aclaramos que este reclamo no tiene otro propósito más que acompañar a nuestros hijos, reafirmando nuestro compromiso con su educación y poniéndonos a disposición de la institución en todo lo que contribuya y enriquezca las trayectorias escolares de nuestros hijos/as por este nivel.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente y a la espera de una pronta respuesta.

ADJUNTARON A LA NOTA FIRMAS DE MADRES – PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 19 – SAN ANTONIO OESTE

