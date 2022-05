SAO: pedirán informes por el estado del natatorio municipal

Concejales de la oposición llegaron al natatorio municipal, impulsado por mensajes de vecinos que asisten al lugar y cuyos hijos asisten al predio. Indican que el actual estado del mismo no puede ser utilizado para la práctica de niños y jóvenes.

“Nos acercamos al lugar por las notas y mensajes que recibimos, también llamados que fuimos recogiendo de varios vecinos, son quienes realizan actividades en el sitio destinado para la práctica de la natación, realmente quedamos sorprendidos por el estado cómo se encuentra” indicó el concejal Guillermo Masch.

“Esperábamos verlo mejor de los que nos comentaron, pero resulta que no, además nos enteramos allí que no funcionan dos calderas desde hace meses, o sea el agua se encuentra casi a temperatura ambiente, mucha condensación que se acumula en el techo, esas gotas vuelven a caer y también no se ve el fondo de la pileta, con eso te doy muestra como se encuentra el agua, está demás decirlo que no es la mejor” mencionó que la condensación se posa sobre el reloj digital, que se utiliza para la medición y es un objeto muy costoso “lo van arruinar” acotó.

En este contexto, la concejal Vanesa Carmona dijo “nos llevamos una impresión lamentable, tanto que nos critican al gobierno justicialista, lo teníamos mucho mejor, pero ahora vemos no se mantiene como debería, nos fuimos con una desilusión muy grande, aquellas personas que son responsables de este lugar público se ven en la necesidad de señalar que no pueden continuar dictando clases de esa manera, uno observa que no tiene ningún mantenimiento” señaló.

“La condensación es porque no funcionan calderas desde hace tiempo y por las diferencias de temperaturas, se acumula agua y esto deteriora el techo, las paredes, ensucia el agua y con ello no cumplen con las normas que establecen tener el mantenimiento de un natatorio, es preocupante, los trabajadores de ese lugar nos dejaron muy alarmados y el gobierno municipal debe tomar cartas en el asunto, en esto sí vemos inacción” refirió Carmona.

