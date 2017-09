SAO: pintaran mural pidiendo por la aparición de Silvia Colque

Silvia es una mujer, comerciante, amiga, hermana, mamá de cuatro niñes de 13, 11, 7 y 4 años, ciudadana migrante oriunda de Bolivia y víctima de violencia de género. El primer día de este año Silvia fue víctima de dos puñaladas que le asestó su marido en el marco de una discusión, situación por la que fue procesado con prisión preventiva por el delito de “homicidio agravado por la relación de pareja en grado de tentativa”. Esta resolución del juez penal Carlos Mussi fue apelada y luego la Cámara en lo Criminal de Viedma liberó al agresor al modificar la calificación a “lesiones leves”. AL parecer, que te claven un arma blanca en tu cuerpo repetidas veces es, para este sistema judicial y patriarcal, solo una lesión leve.

Silvia Colque fue vista por última vez el cuatro de junio pasado pero recién a fines de la semana anterior fue denunciada su ausencia. Una amiga con la que se frecuentaba y dejó de hacerlo de un momento para otro, sin responder a llamados ni mensajes, recurrió a la fiscalía para plantear su preocupación. Pasaron más de 100 días desde que Silvia desapareció, la justicia hace hincapié en que la desaparición es por voluntad propia y así puede desestimar la búsqueda y quitarse responsabilidad de lo que le puede haber sucedido. La búsqueda no es intensa y esto tiene mucho que ver con las condiciones de Silvia de ser mujer, boliviana y pobre.

Todos los días nos enfrentamos a las diversas formas en las que este sistema patriarcal intenta callarnos, el machismo nos lastima a todas en mayor o menor medida. Muchas veces nos sentimos dañadas, violentadas, silenciadas pero queremos gritar, y vemos que nos han matado a una de nosotras, que nos están desapareciendo y entonces sí, sabemos que tenemos que movernos, nos juntamos, nos escuchamos y nos queremos. Es ahí, en esos espacios, en esos momentos en que construimos sororidad, cuando nos hacemos más fuertes y dejamos el miedo.

La calle es nuestra, abandonemos el silencio y la obediencia, y gritemos. Gritemos que no estamos todas, hoy nos falta Silvia Vázquez Colque. Gritemos y repudiemos el accionar insuficiente del Estado, la incompetencia de La Presidenta del Consejo de la Mujer Laura Azanza, quien mantiene un discurso que minimiza una problemática tan grave como es la violencia de género, que intenta deslindarse de las responsabilidades que le confiere su puesto.

Quienes debían resguardar a Silvia no lo hicieron, porque les pesan los prejuicios sobre la víctima, porque queda en evidencia la inoperancia de quienes deben cuidarla y duele la indiferencia de la sociedad. Debemos instalar esta búsqueda en la agenda pública, debemos hacernos conscientes que esta lucha la tenemos que llevar entre todas, estamos en peligro pero juntas somos poderosas.

POR SILVIA, POR TODAS, NO DEJEMOS DE GRITAR

VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS

Nos reunimos mañana a las 17 hs. en Belgrano 1033 para pintar un mural y hacernos escuchar. Lxs esperamos!!!

Convocan: Mujeres Autoconvocadas, MALCO y UnTER SAO.

