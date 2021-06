SAO: por tercera vez ingresan a su campo “estoy cansado de que me sigan robando el ganado”

Un productor que tiene hacienda, en el campo “L a Francisca” ubicado en el kilómetro 1145 de la RN3 (entre San Antonio Oeste y Las Grutas) denunció que le ingresaron, no solo faenaron uno de los vacunos, sino que le dispararon a otro que no pudieron llevarse.

La policía de la Comisaría 29° constató que estaba la cabeza y las vísceras en el sector que dejaron los cuatreros, sino que también estaban las huellas.

Respecto a esto, Emilio Muhlenpfordt, quien arrienda el predio, dijo a InformativoHoy “es la tercera vez que me roban ganado, las huellas del vehículo siempre son las mismas, para carnear deben hacerlo o de madrugada o a la mañana temprano o bien entrando la tarde, la misma acción de cortar el alambrado de la misma manera, entonces acá no me vengan a decir que la policía no sabe quién es”.

“Todos sabemos quienes son y se denuncia, pero no pasa nada, nadie hace nada, hicimos la denuncia a la fiscalía a ver si de alguna buena vez los atrapan” señaló que “llegaron efectivos de la comisaría de Las Grutas, pero la Brigada Rural no anda, porque está sin vehículo todavía, así que debemos cuidar nosotros a partir de ahora” indicó el productor.

“Uno apuesta a laburar, otros hacen esto, da importancia ver como te sacan la ganancia de tu trabajo” señaló que ni la política se mueve para protegerlos.

“El novillo de dos años que me sacaron y el otro que mataron, me hicieron un perjuicio de unos 170 mil pesos, más los otros animales, perdí, entonces te produce un enojo que nos pone mal a todos lo que apostamos a este trabajo” señaló Emilio.

Hasta ahora la investigación sigue en la dependencia policial, pero no se sabe de las actuaciones “esto fue el día miércoles, el jueves hice la denuncia, pero no creo que tengamos resultados”.

