SAO: realizaron un nueva marcha de Retirados y Pensionados de la Policía de Río Negro

Este viernes 7 de agosto, los Retirados y Pensionados de la Policía de Río Negro, continúan con las movilizaciones en San Antonio Oeste, fue en simultáneo con diferentes localidades de la provincia.

La concentración inició en la plaza Centenario, respetando el distanciamiento social marcharon alrededor de la plaza, parando para entregar una nota al intendente comunal y siguieron con una caravana de autos hacia ANSES, para reiterar sus reclamos y hacer entrega de una nota.

Comunicado dirigido a la Gobernadora; Arabela Carreras:

Sra. Gobernadora: Usted debe o debiera conocer la situación previsional de los Retirados y Pensionados de la Policía de Río Negro, y es por ello que estamos tentando reunirnos con usted, para dar fin a esta situación o al menos tener un inicio de solución al abandono que sentimos por parte de todas las autoridades.

El eje de nuestros problemas es el sistema previsional, coadministrado entre la Provincia y el ANSES; cada Estado tiene obligaciones que no cumplen y nosotros deberíamos tener derechos que aún en democracia nos siguen restringiendo

El ajuste de nuestros salarios es una muestra del abandono que sentimos. Nuestra situación ha empeorado notoriamente, el proceso inflacionario disminuyó en un 65% nuestra jubilación. El pago de zona austral, a un grupo reducido de Retirados y Pensionados, es la muestra de la discriminación con que nos tratan. Solo un 5% de un total de 4000 cobrarán ese beneficio.

La aplicación de leyes, siempre en perjuicio nuestro, refleja el abuso de autoridad y el atropello al sector sin representación en la defensa de sus derechos. La falta de atención, la indiferencia y el destrato es la violencia institucional que sufrimos.

Sepa Usted Sra. Gobernadora, que hemos tomado la determinación de no abandonar esta lucha. Soportando mucho tiempo situaciones que atentan contra la dignidad humana y hoy nos levantamos y decimos basta, somos o fuimos policías, pero por sobre todas las cosas somos ciudadanos.

El Movimiento de Autoconvocados Retirados de la Policía de Río Negro, lamentamos mucho tener que dirigirnos a Ud. por este medio, pero como advertirá se ha guardado un tiempo más que prudencial para hacerlo; por esta razón necesitamos dar fin a esta situación.

Por lo expuesto precedentemente solicitamos ser ESCUCHADOS Y ATENDIDOS POR QUIEN TENGA PODER DECISIÓN, y den una SOLUCIÓN A NUESTRA PROBLEMÁTICA, teniendo en cuenta que muchos colegas han partido de esta vida, sin haber logrado alcanzar una Jubilación digna.

Apelamos a su buena voluntad, predisposición, sano juicio y criterio de Justicia para con nosotros, porque estamos siendo tratados con desigualdad y discriminación. – SERA JUSTICIA.

Nota dirigida al intendente DR. ADRIÁN CASADEI:

Nos dirigimos a Ud., en carácter de Referentes locales del Movimiento Autoconvocados, con el objeto de solicitarle que por su intermedio, logre arbitrar los medios a fin de que se formalice una audiencia o reunión, de los integrantes de la Mesa de Diálogo, representativa de los Retirados y Pensionados de la Policía de la Provincia de Río Negro, con la Señora Gobernadora de la Provincia Lic. Arabela Carreras, en la modalidad virtual, en virtud de las residencias de dichos integrantes y las restricciones que rigen por la pandemia. Le hacemos saber que el temario de la reunión tendría tres ejes: 1) Brindar a la Sra. Gobernadora un informe “in voce” de la situación actual del sistema previsional provincial e incidencia en la vida de nuestro sector. 2) Solicitar compromiso político del Gobierno de Río Negro para lograr acuerdos con las máximas autoridades de la ANSES, respecto el Convenio de Transferencia del sistema previsional. 3) Solicita un nuevo diseño administrativo, en el ámbito Provincial, respecto otorgamiento de Ayudas económicas para pensiones y otros trámites previsionales.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, saludan a Ud. muy atte.-

Mirta Franco Gustavo Galván Mercedes Estrada

Referentes del M.A.C.de Retirados y Pensionados Policía de Río Negro zona S.A.O., Las Grutas y Puerto S.A.E .-

Nota dirigida a A LA LIC.MARIA FERNANDA RAVENTA, DIRECTORA DE ANSES:

Nos dirigimos a Ud., para manifestarle nuestra disconformidad, al sentirnos ciudadanos discriminados, por ver que solo el 5% de un total de 4000 Policías Retirados y Pensionados de la Provincia de Río Negro, perciben el beneficio por Zona Austral (Ley 19.485), como resultado de sentencias judiciales; y quienes no hicimos juicios contra esa administración hoy somos los perjudicados. Somos los únicos policías pasivos de la Patagonia, que percibimos la jubilación por medio de ANSES.

Exigimos igualdad de derechos y por la gravedad de lo expuesto, nos sentimos una vez más violentados y discriminados como personas mayores; nos parece importante recordar que Argentina en el 27 de octubre de 2017 ratificó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, mediante Ley 27.360 en su Artículo 5 hace referencia a “La igualdad y no discriminación”.

Está en vuestras manos reconocer por quienes hoy viven la vejez y por quienes vamos camino a vivirla, reparar esta injusticia entendiendo que es una decisión meramente política.

Este es uno de los reclamos que le venimos a formular, sin dejar de mencionar la burocracia perversa creada por esa administración para con las pensionadas de nuestro sector que atentan contra la dignidad del ser humano y que en documento aparte le haremos saber.

Asimismo queremos destacar la buena predisposición del Gerente de la UTP de esta ciudad, Sr. Bruno Bravo para con nosotros al momento de realizar algún trámite, pero sabemos que no es resorte de él resolver nuestra problemática.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable a nuestro reclamo, saludamos a Ud. muy atte.-

FDO. Retirados y Pensionados de la Policía de Río Negro