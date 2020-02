SAO: se cumplieron dos años del homicidio de Nico Gutierre

Este domingo 23 de febrero, a 2 años del trágico hecho donde Nicolas Gutierrez perdiera la vida, los familiares, vecinos y amigos se movilizaron para pedir justicia partiendo del Club Racing hasta la municipalidad de San Antonio Oeste.

A los medios de comunicación Patricia Campos, mamá de Nico, indicó “Otra marcha más, son 24 meses, es decir 2 años de caminatas. Estamos con un poquito de paz con la sentencia de los jueces a pesar que nos habían bajada la carátula de dolo eventual a homicidio culposo, para nosotros esto no fue un accidente. Los imputados por el Racing sabían en las condiciones que esta la cancha a pesar de eso la siguieron alquilando sin medir consecuencia alguna, se pudieron haber muerto varios pibes”.

“Por la justicia que tenemos así estamos en argentina y en las provincias, hasta que esto no cambie van a seguir habiendo casos terribles. Sobre la sentencia los imputados tienen algunas instancias para impugnar, pasadas las apelaciones se verá si la sentencia queda firme con los 4 años de prisión efectiva”.

“El ex funcionario municipal, Nicolás Murguiondo cambio de abogados reiteradas veces, el juicio oral y público tendría que haber sido en el febrero mucho antes que el Sandoval y Barila pero presentaron varios recursos para extenderlo el último fue para retirar a la querella, a los padres. La fecha del inicio del juicio es el 23, 24 y 27 de abril y es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por parte de la municipalidad no hubo control, el lugar debería haber estado clausurado es el primer eslabón de los controles por eso espero la mayor condena”.

“La familia pidió lo máximo para la carátula de homicidio culposo que va de 1 a 5 años, la fiscal pidió 4 años, porque nunca dan la máxima sentencia, eso a nosotros nos sorprendió. El día que vayan realmente a prisión y cumplan la cantidad de años que les corresponde vamos a estar tranquilos, hasta que esto pase vamos a seguir de pie en la calle y detrás de los jueces, acá se murió un chico, una persona”.

“Que le hayan dado 4 años por la pérdida de una vida, no es nada, para la justicia no vale nada es la sensación que nos queda. Esto va a traer un poco de paz a nuestro corazón tan herido.”

“En la audiencia de censura le exprese al juez que los condenados de por vida a un dolor eterno somos nosotros los padres y la familia, vamos a llevar siempre la peor condena que es el dolor absoluto hasta el último día de nuestras vidas”.

“A dos años de caminar todos los 23 y no parar ni uno solo, nunca caminamos solos, siempre hay amigos, familia y vecinos que están acompañando el caso de Nico, pero igual no nos vamos a quedar tranquilos hasta que estén en prisión, porque aún no están preso, por eso no estamos tranquilos”.