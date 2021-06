SAO: se movilizaron pidiendo justicia por Guadalupe Benítez

Este martes 29 de junio, a seis meses de la muerte de Guadalupe Benítez, familiares y amigos realizaron por la tarde una convocatoria a los medios en plaza Centenario de San Antonio Oeste para exigir ¡Justicia por Guada!

En la rueda de prensa, indicaron a todos los presentes “estamos los familiares y amigos de Guada Benítez, nos convocamos por los seis meses de su muerte y por eso estamos pidiendo justicia. Desde el momento que ella decide irse de la vivienda donde vivía con su agresor, siente que todo podía empeorar y realiza una denuncia, pero en ningún momento se sintió escuchada en los últimos meses la relación con su agresor se comenzó a complicar con diferentes maltratos y actos de violencia”.

“Estuvimos acompañándola cuando hizo la denuncia y estuvo buscando asistencia psicológica por sus propios medios, por toda la situación que vivía por su agresor, los últimos meses sentía que no podía salir a ningún lado y estaba muy desgastada, depresiva, angustiada. El 29 de diciembre toma una trágica decisión” comentaron.

“El último tiempo no era la misma, siempre fue una chica muy alegre y con una sonrisa, pero se estaba sintiendo agobiada, era una mamá que le gustaba darle a sus hijos todo, se desvivía por sus hijitos, estaba pensando lo mejor para ellos todo el tiempo y andaba contenta porque iba hacer temporada era querida en los lugares que frecuentaba, se hacía querer. Es por esto también nuestra duda porque ella tenía muchos sueños, nosotros sentimos que algo pasó días antes de su pérdida” manifestaron.

“El día que vinimos acompañarla para que haga la denuncia, no fue asesorada, pedimos custodia, pero dijeron que no se la podían dar porque estábamos en pandemia, se volvió a su departamento acompañada de un familiar. Al no tener herramientas y conocimientos, no pudimos más que estar con ella, pero fueron muchas las situaciones angustiantes, en un momento llegamos a sentir vergüenza de ir a buscar ayuda a los organismos porque estamos solas hasta que nos contactamos con la multisectorial de mujeres. Con su partida estamos todas muy mal y con el respaldo de las chicas fue el acompañamiento que toda mujer necesita para ir a fiscalía” señalaron.

La multisectorial de mujeres en la rueda de prensa indicaron “Estamos las mujeres de la multisectorial de SAO – LG por pedido de la familia hace dos meses, ellas se acercaron el #8M para conversar con nosotras y contarnos sobre todas sus dudas con respecto a la decisión de Guada y del vacío que encontraban en las instituciones. Ante esto empezamos un camino de acompañamiento a la familia, nosotras somos todas mujeres que nos acercamos si una mujer o familia nos necesita para organizar la información”.

“La causa de Guada tiene dos expedientes, uno es por muerte dudosa que por parte de la investigación fue cerrado, pero nosotras que venimos acompañando a la familia tenemos muchas dudas al respecto, no creemos que es un ciclo cerrado, es por esto que estamos todos acá haciendo este pedido de justicia. El segundo expediente es la situación de violencia, la familia e integrantes de la multisectorial se reunieron con el fiscal hace unos días atrás fue para explicarnos cómo iba avanzar la causa y las investigaciones que se iban a direccionar en torno a la violencia, que se abre con la primera denuncia que hace Guada” indicaron.

“A las mujeres de San Antonio Oeste y Las Grutas, nuestros acompañamientos siempre son a través de algún pedido explícito, nos solicita y ahí estamos, lo que siempre recalcamos es la gran falencia que existe en las instituciones, hacen pequeños avances a presión que es la forma que se consiguen algunos cambios, pero no es la idea, las leyes están y queremos que se cumplan. Seguiremos yendo a las instituciones que tengamos que ir y todas las veces necesarias como lo venimos haciendo ahora, el pedido de justicia va a seguir eso no lo vamos a cerrar, queríamos poner al tanto a la comunidad de porque todavía seguimos con el pedido de justicia por Guadalupe” explicaron.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA