SAO: se movilizaron Retirados y Pensionados de la Policía reclamando por sus derechos salariales.

Este miércoles 3 de Junio por la mañana, los Retirados y Pensionados de la Policía de Río Negro, realizaron una caminata y caravana “del ruido y las banderas” en la plaza Centenario de San Antonio Oeste, mantuvieron el reclamo por el cobro de las deudas salariales del 2018 – 2019 y 2020. Son un total de nueve meses sin cobrar aumentos.

En todo momento mantuvieron las medidas de distanciamiento social que dispone la cuarentena, tanto en la concentración de la plaza central, jefatura de zona y posterior cierre de caravana de autos hasta la oficina de ANSES. A cada institución se le hizo entrega de una nota para dar a conocer la situación que vienen reclamando.

Una de las referentes locales de los retirados y pensionados de la policía, Mercedes Estrada mencionó a este medio “Realizamos la movilización por la dignidad de forma ruidosa, siendo la primera vez que se realiza en nuestra comunidad, siempre han sido las marchas y reclamos en Viedma o Gral. Roca que están las sedes centrales. El miércoles pasado comenzó en las localidades grandes de la provincia este tipo de movilizaciones, inicia a partir de tener conocimiento de la situación de muchos pensionados que solo le acercaron una bolsa de alimentos y a raíz de esto el día lunes fueron convocados nuestros referentes provinciales”.

“El pedido que se realizó a la subsecretaría de articulación de políticas seguridad y justicia, fue que interviniera ante los pedidos que se tienen de los aumentos que no fueron abonados y están por decreto, todos monto y aumentos acordados que no estarían llegando. Al tener un régimen tan particular, en el aporte provisional nos provoca a haberes que están por debajo de la línea de pobreza, algunos son menores a los dieciséis mil pesos y otros reconocimientos son por los juicios ganados, con orden de pago que no se estarían cumpliendo por provincia y nación a través del ANSES, es con el organismo que se tendría que articular. En el transcurso de la jornada de reclamos hicimos entrega de notas donde exponemos nuestra situación”.

A través de la oficina local de la UDAI, los retirados hicieron entrega de la siguiente nota con destino a la gerente de Viedma:

“En carácter de Retirados y Pensionados de la Policía de la Provincia de Río Negro, residentes en esta Ciudad, hacemos llegar a Usted nuestra preocupación por la excesiva demora que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Central) tiene, en hacer efectiva nuestra movilidad previsional, correspondientes a los Decretos N° 10/2020 y 312/2020, debidamente conformados y remitidos a ese Organismo bajo las formalidades exigidas”.

“Entendemos la situación inesperada en la que estamos atravesando por la pandemia y comprendemos que el cuidado de la salud es la prioridad de todos los argentinos; pero también queremos expresar que nuestros haberes previsionales llevan nueve meses inmovilizados. La última carga de aumentos se realizó hasta el mes de Septiembre del 2019 y desde entonces por cuestiones administrativas burocráticas de la Provincia y de la ANSES no hemos cobrado un solo peso de aumento. Nuestro sector se siente abandonado, sin la atención económica, como al resto de los jubilados de los demás regímenes, que sí han tenido la movilidad que por Decreto Presidencial le han asignado”.

“Escapa a su responsabilidad; pero como dato ilustrativo nuestros haberes llevan acumulando desde enero del 2018 al mes de abril de este año, una pérdida del valor adquisitivo del 67%. Lo que llevó a que una franja importante del sector perciba montos que están muy por debajo del monto de la jubilación mínima para la región austral; agravándose esta pérdida por la demora de cobro ya explicada”.

“Esto es sólo una breve descripción de la grave situación económica y social por la que atraviesan los Retirados y Pensionados de la Policía y como se vé afectada la economía familiar por la retraso en cobrar los magros aumentos dispuestos por el Gobierno Provincial. Es por ello, que apelamos a su buena predisposición para interceder ante las autoridades de la Unidad de Atención de Trámites Interjurisdiccionales (UATI) o ante quien crea conveniente, con el propósito de destrabar y autorizar la carga de los incrementos salariales adeudados”.

“Este escenario de desatención nos obliga a estar movilizados y a ejercer un plan de lucha que no deseamos, pero que no nos queda otra alternativa ante esta vulneración de derechos; es por eso que acudimos en esta oportunidad a requerir esta gestión, para evitar otras medidas de mayor fuerza, que entorpezcan la actividad de ese Organismo”.

La nota entregada al Intendente Adrián Casadei de la municipalidad de San Antonio Oeste fue la siguiente:

“Nos dirigimos a Usted, con motivo de hacerle saber la inminente preocupación por el cual atravesamos la totalidad de los Retirados y Pensionados Policiales de la provincia, en particular los ciudadanos de esta ciudad.

Nuestros reclamos son históricos donde el principal eje es lo económico, agravados desde el año 2018 con una pérdida del valor adquisitivo de nuestros haberes previsionales del 67%, producto al proceso inflacionario y la insuficiencia de los aumentos otorgados”.

“Mantenemos un serio compromiso de diálogo con nuestros representantes, humildes en nuestro pedido, pero firmes en nuestras convicciones, ajustado a un Estado de Derecho seguiremos en permanente estado de asamblea y movilización; es que solicitamos a través de su investidura, se haga eco de nuestros reclamos, no solo por el sector al que representamos, sino también a un grupo de ciudadanos que necesitan de su representación para gestionar ante nuestra Gobernadora nuestra inquietud, y así juntos arribar a una solución”.

“Atento a ello es que solicitamos:

• Se interceda al pago de la deuda del 10% del 2019;(Decreto 10/2020)

• El pago del subsidio de los $5.000 (Decreto 272/2020) ;

• El pago del aumento del mes de Febrero y Marzo de $4.000 (Decreto 312/2020) y;

• La equiparación de los retiros obligatorios y pensiones a la jubilación mínima dispuesta por el Gobierno Nacional”.