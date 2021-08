SAO: se realizó el primer encuentro para construir un espacio amplio, diverso e inclusivo

El viernes 13 de agosto, se generó el primer encuentro en la casita de la seccional ATE San Antonio Oeste, para empezar a construir un espacio amplio, diverso e inclusivo, contó con la participación de la Asociación Civil Comarca Diversa de Viedma. La jornada charla – debate fue abierta a todo público, y se plasmó la experiencia de la implementación del cupo laboral trans.

Sobre la construcción de este nuevo espacio en la localidad, el presidente de la Asociación Civil Comarca Diversa y vocal de ATE Río Negro, Ramiro Villaverde, indico a InformativoHoy, “Consideramos que no son precisamente iniciativas, prefiero que se llamen “necesidades de compañeres del colectivo LGBT” que llegan o hacen conocer a la Asociación Civil Comarca Diversa, y con el acompañamiento de ATE y CTA Autónoma buscamos generar nuevos espacios que velen por los derechos de esta población y desde allí se les pueda responder de forma concreta”.

“En San Antonio Oeste, vemos que hay conquistas que duermen en la voluntad del poder ejecutivo municipal, porque desde hace unos 4 años se aprobó el cupo laboral trans y aún no encontramos a compañeres trans trabajando en el municipio. Esto quiere decir, que debemos organizarnos para pasar de la igualdad jurídica a la igualdad real, y es ahí donde entra ATE, que es un sindicato que desde sus comienzos estuvo a disposición y acompañando estas luchas, no solo con la militancia sino también con aportes económicos, con gestiones para que sean atendidas las diversidades cuando aún éramos unos pocos que nos estábamos organizando. ATE Río Negro, desde la gestión de Rodolfo Aguiar comenzó un camino de desconstrucción, de romper con la heteronormatividad instalada y la de trabajar, pero sobre todo militar con perspectiva de género, y nobleza obliga, nosotros no seríamos la asociación que somos hoy si no hubiéramos estado dentro de la Central Obrera” explicó.

Los integrantes que concurrieron desde Viedma: la delegada de la secretaria de igualdad de género y oportunidades de Río Negro ATE, Constanza Carriqueo; Integrante de la comisión directiva de CTA Viedma, Veronica Barila; la Vocal del CDP, Mimi Paez y el presidente de la Asociación Civil Comarca Diversa y vocal de ATE Río Negro, Ramiro Villaverde.

“Con respecto a los objetivos que nos propusimos en San Antonio Oeste, es empezar a realizar las gestiones para el cumplimiento del cupo laboral trans, porque de la reunión participaron personas trans de la localidad que se encuentran desocupadas, nada más injusto cuando tiene una ordenanza municipal que les debe garantizar el acceso al trabajo, y que fue aprobada por unanimidad desde hace años. Ante esta problemática quedamos en volver a encontrarnos en unos días para empezar a realizar acciones, probablemente se empiecen por el consejo local de diversidades” aseveró.

“Consideramos que son estos espacios donde realmente se palpa la realidad de los colectivos de las diversidades, se plasman las necesidades y las faltas de respuestas. Y es donde podemos contenernos y empoderarnos con herramientas y haciendo respetar nuestros derechos. Empoderarnos para hacernos cargo de nosotros, de ir por nuestros lugares, hoy en la argentina tenemos hasta un ministerio de diversidad, secretarías, consejos locales y provinciales por nombrar, y no lo estamos viendo conducidos por sus protagonistas. Generalmente están administrados por personas hetero y cis, y es algo que también debemos cambiar, tenemos voz y voto, pero sobre todo somos sujetos políticos transformadores que estamos a la altura de las circunstancias” especificó Villaverde.

“La conclusión a la que podemos llegar, es que hemos trabajado mucho y estamos logrando grandes cambios, pero que todavía nos falta mucho más. Y la sensación es de tranquilidad, de que hay una juventud mucho más fuerte y empática, son el futuro, eso me da paz y tranquilidad, saber que se vienen tiempos mejores” puntualizó.

Sobre la implementación del cupo laboral trans, la secretaria de igualdad de género y oportunidades de Río Negro ATE, Constanza Carriqueo comentó, “La importancia de las normativas son claras, antes de ser trans somos personas con derechos iguales a cualquier otra, el cupo laboral trans tiene una gran importancia porque ninguna persona tuvo que militar un proyecto para tener posibilidades laborales. Los representantes políticos de los distintos cargos tiene que responsabilizarse de nuestra problemática, hablamos de brindar oportunidades dignas de trabajo a las personas trans, porque siempre terminamos en lo mismo precarizadas y con un promedio de vida hasta los 35 años, la implementación correcta del cupo laboral trans puede hacer que el promedio de vida sea un poco más amplia y porque somos personas muy capaces, la sexualidad no tiene nada que ver con nuestra manera de pensar, recrear o hacer cualquier tipo de tarea en un ámbito laboral”.

