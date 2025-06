SAO “se trabaja en un esquema para garantizar la provisión de servicios básicos a los nuevos loteos”

El presidente del Concejo Deliberante, Daniel López, brindó precisiones sobre el avance de los proyectos de urbanización y entrega de tierras en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el loteo de La Cantera, cercano al portal de Punta Verde. Según indicó, se trata de un proceso que está en marcha y que apunta a dar respuesta a una creciente demanda de tierras en el ejido.

“Está avanzando muy bien”, señaló López, aunque aclaró que no integra la Comisión de Tierras. De todos modos, indicó que ha recibido informes positivos sobre este y otros loteos. “Tenemos un compromiso con la regularización del barrio ferroviario, y también con los pulperos. La Cantera es central, porque tenemos una demanda importante de tierras”, explicó.

Uno de los aspectos destacados por el concejal fue que se trabaja en un esquema para garantizar la provisión de servicios básicos a los nuevos loteos. “Una de las principales críticas en el pasado fue que se entregaron terrenos sin servicios. Hoy se está avanzando en obras para dotar de infraestructura a esos sectores, y en el caso del loteo en Punta Verde se implementará un sistema conjunto con los beneficiarios”, explicó.

El mecanismo prevé la creación de una cuenta específica donde los adjudicatarios aportarán fondos que serán utilizados para avanzar en las obras de manera simultánea. “Esto evita que se demoren los trabajos y, además, genera un compromiso real de los vecinos: si uno no paga, afecta al resto”, explicó López. “Es un método virtuoso, porque implica que los propios vecinos participen en el desarrollo de su barrio”, remarcó.

Respecto a la cantidad de terrenos proyectados, López confirmó que serán más de 250, con posibilidades de ampliar la cifra. “La demanda está en torno a los 750 u 800 terrenos. La idea es duplicar el número de entrega en un futuro próximo”, detalló.

Por otro lado, se refirió al proceso de reempadronamiento de solicitantes de tierras, que no tuvo el nivel de participación esperado. “Creímos que iba a haber una adhesión masiva, pero no fue así. Tal vez no se le dio la suficiente difusión, por eso creemos necesario realizar una nueva instancia”, opinó.

Finalmente, López mencionó que ya se creó la partida correspondiente para la utilización del fondo petrolero destinado a obras, aunque aún restan definirse los mecanismos para el ingreso de los fondos. “Lo importante es que seguimos avanzando en soluciones concretas para una problemática de larga data como es el acceso a la tierra”, concluyó.