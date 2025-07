SAO: Sindicato Químico rechaza declaraciones de Villaverde y denuncia pérdida del poder adquisitivo

COMUNICADO «Coherencia por favor»

La Comisión Directiva del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Patagonia SPIQYP-SAO repudia abiertamente los dicho de la Diputada Nacional Lorena Villaverde por ser falsas e inverosímiles, dado que además perjudica la lucha que la Familia Química mantiene por lograr mejorar el poder adquisitivo que la gestión del gobierno nacional libertario, al que pertenece, nos ha llevado a perder en un 32% (Informe UBA y el Conicet). Y como lo hace, con mentiras; en primer lugar, no son 4.000millones de pesos, son 2.600millones de pesos. En segundo lugar, el «según dicen» no corresponde a un político de su talla, máxime cuando queriendo acusar a un empresario por ideologías políticas diferentes, termina poniendo en peligro la estabilidad laboral de 500 empleados directos. Debería tener asesores que por lo menos le consigan el Procedimiento Preventivo de Crisis por Empresa (PPC) contemplado en la ley 24.013 y que se presentó bajo la fiscalización de la Secretaria de Trabajo Provincial. Por último, palabras como «auditar, «recortar, «eficiencia» y «baja de sueldos» suenan huecas e irresponsables proviniendo de una persona con un cargo a nivel nacional, y a sabiendas que nuestra actividad hace varios meses que está en crisis, nunca tuvo un gesto de acercamiento para interiorizarse de la gravedad de la situación. Pareciera desconocer que la alta inflación en Argentina ha erosionado el poder de compra de los salarios, haciendo que los trabajadores podamos adquirir menos bienes y servicios con los mismos ingresos, y si a esto le sumamos que hoy nos encontramos gestionando, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, ante la empresa la actualización de siete (7) meses de los básicos, más retroactivos, premios porque Trabajo de Nación decidió, por decisión Ministerial, no homologarlos y nos dejó postergados a la buena de Dios. Podemos hablar de la fuerte devaluación del peso argentino, que también ha contribuido a la pérdida de poder adquisitivo, ya que los productos importados y aquellos cuyos precios ya están dolarizados han aumentado significativamente, en contra producción del efecto logrado por la apertura de las Importaciones, haciendo que pymes y empresas (Tierra del Fuego) les sea imposible competir con los precios de productos que entran de afuera, volviendo a perjudicamos nuevamente por estar bajo relación de dependencia de una de esas empresas que hoy entran en crisis por no poder competir con los costos de producción de China e India. Por último, no podemos dejar de agradecer el esfuerzo realizado por la gestión del Gobierno Provincial, en aras de mantener nuestra fuente laboral, que a su vez representan los ingresos genuinos de toda una comunidad, ¡gracias Sr. Gobernador! –

C.D. SPIQYP SAO