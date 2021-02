SAO: Talleres se prepara para el debut en la Copa Nacional de Fútbol Senior

El equipo aurinegro será protagonista desde el próximo fin de semana. Lamentablemente no podrá ser local por el estado en que se encuentra el Estadio Centenario.

El sábado 26 a las 16 horas, será protagonista ante San Lorenzo de Barrio Lindo y transmitirá en vivo Signos FM.

Estas son las voces de sus protagonistas entrevistado por nuestro colega Milton Alabariño, quien será el relator del encuentro:

Alberto Collinir: “Agradezco por acordarse de mí y por acompañar este sueño de poder volver a jugar quienes formamos parte de este plantel de Talleres”

¿Será dinámico este torneo desde tu punto de vista?

“En Viedma se juega al fútbol quiero decir que te dejan jugar. Estaba jugando para San Martín y sé que se juega de otra manera. Se corre mucho es verdad, pero hay gente que sabe jugar bien. Pude decirles a mis compañeros como jugaba “La Estrella” porque ya los había enfrentado. Pero depende de nosotros como nos manejemos dentro de la cancha. En el partido que disputamos (como preparación) quisimos correr más que la pelota. Si nos parábamos un poquito y hacíamos correr el balón seguro seria más fácil. De todos modos, mis compañeros vieron como son los planteos e intentaremos jugar y corregir los errores.”

¿En lo personal como te sentís y en tu caso tuviste tiempo como para la pausa o aceleraste a la par del resto?

“Intente frenar un poco en la medida de lo posible. Desde el año pasado vengo intentando volver a jugar como 5. Esa fue mi posición, pero una vez “Carburo” Sierra me necesitaba en la defensa y pase a jugar de 2. Intento volver de a poco a agarrar el ritmo necesario para ese puesto que es de marca y de hacer jugar al resto. Pienso que con unos partidos más que pueda jugar voy a empezar a volver a sentirme más cómodo.

Andrés Saldivia: “Quiero agradecerle en primer lugar a Armando Huentelaf por la convocatoria para sumarme a este grupo. Me he sentido muy bien. Con mis compañeros nos conocíamos ya que he jugado con algunos y me enfrente con otros. Estoy contento porque será un lindo torneo. Hemos esperado por un desafío como este. Entonces cuando te convocan uno se siente realmente muy bien”

Que has hecho en todo este tiempo siempre que se haya podido jugar al futbol…

“Estuve jugando en General Conesa en un equipo de unos amigos, se complicaba a veces por el traslado, aunque ellos no tenían problemas en venir a buscarme. También se dificultaba a veces por los compromisos laborales. Siempre quiero estar cerca del fútbol y jugar, este es un deporte de los más lindos. Asique jugué también en los torneos barriales y ahora entreno con el grupo”

Por los jugadores que se han seleccionado se puede pensar en una participación importante en esta copa…

“Hoy nos toca representar al Club Talleres, pero también sé que representaremos a San Antonio Oeste y la región. Dentro del grupo varios jugadores pertenecen a otros clubes. En total debemos ser 29. Pienso también que todos estamos en condiciones de jugar. He venido a sumar para este grupo que es lo importante pero todos estamos con esa idea . Si jugamos está bárbaro pero si nos toca estar en el banco nos sentimos parte de este proyecto”

Sandro Uicich “Tengo una mirada del futbol desde el fondo de la cancha. Las cosas de ven de otra manera y la mente está un poco más fría, se ven los errores y los aciertos es por eso que se puede hacer un análisis desde otro punto de vista”

“Estoy con mucho trabajo por la temporada, pero puede engancharme con los chicos del grupo. La motivación que siento es muy grande y sabemos que es un muy buen proyecto el de este torneo. Para quienes integramos el grupo esto es un regreso a la vida futbolística. Otra vez el vestuario, otra vez la ropa de arquero, volver a entrenar. Son muchas cosas que pensaba no volvería a vivir”

“Pretendo ponerme a tono, en unos días voy a cumplir 51 años. Quiero estar acorde para las circunstancias. Este es un torneo para mayores de 35 y nuestros jugadores vuelan además han hecho una muy buena pretemporada. “

El primer partido, un examen aprobado…

“Jugamos en un escenario hermoso. Te dan ganas de jugar realmente. Las canchas de Viedma y Patagones son muy lindas. Entiendo que en el partido fuimos superiores. En dos oportunidades llegaron a mi arco con peligro que no es tanto. También vi que nuestros jugadores superaron ampliamente a los muchachos de La Estrella. Podríamos haber ganado por dos a cero ya que erramos un penal. Pero vi un equipo muy bien plantado y solido en todas las líneas.» (ver más en laplebe.net)

